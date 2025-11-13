Ob 16. uri so ekipe nujne medicinske pomoči po Sloveniji izvedle minutni vklop svetlobne in zvočne signalizacije. S tem dejanjem so izrekli spoštovanje in se spomnili tragično preminulega 23-letnega reševalca Anžeta Pintarja, ki je umrl v sobotni hudi prometni nesreči v Mestinju .

V Zdravstvenem domu Lenart, kjer so objavili napoved ganljive geste, so zaposlene, občane in mimoidoče prosili za razumevanje ob kratkotrajnem signalu ter jih povabili, da se v mislijo pridružijo trenutku tišine in spomina.

"Simbolni vklop predstavlja izraz hvaležnosti in spoštovanja do stanovskega kolega, ki je svoje delo opravljal predano, odgovorno in v službi pomoči ljudem," so še zapisali v zdravstvenem domu.

Reševalno vozilo trčilo v tovorno vozilo

Tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, se je zgodila minulo soboto v Mestinju. Nesrečo je povzročil voznik reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji, ko je med vožnjo iz smeri Mestinja proti Podplatu v desnem preglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom. Vozilo je prešlo na levo smerno vozišče, kjer je trčilo v tovorno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti.

Zaradi hudih poškodb je sopotnik umrl na kraju nesreče, voznika pa so s helikopterjem prepeljali v mariborski klinični center, kjer se zdravi zaradi hudih poškodb.