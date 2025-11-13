Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Četrtek,
13. 11. 2025,
15.25

11 minut

spomin prometna nesreča Lenart zdravstveni dom reševalec

Četrtek, 13. 11. 2025, 15.25

11 minut

Ganljiva gesta v spomin preminulemu reševalcu: po državi prižgali sirene in luči

Sa. B.

Reševalno vozilo, rešilec, pomoč | Tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, se je zgodila minulo soboto v Mestinju. | Foto Shutterstock

Tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, se je zgodila minulo soboto v Mestinju.

Foto: Shutterstock

Ob 16. uri so ekipe nujne medicinske pomoči po Sloveniji izvedle minutni vklop svetlobne in zvočne signalizacije. S tem dejanjem so izrekli spoštovanje in se spomnili tragično preminulega 23-letnega reševalca Anžeta Pintarja, ki je umrl v sobotni hudi prometni nesreči v Mestinju.

rešilec
Novice Tragična prometna nesreča v Mestinju: umrl v reševalnem vozilu

V Zdravstvenem domu Lenart, kjer so objavili napoved ganljive geste, so zaposlene, občane in mimoidoče prosili za razumevanje ob kratkotrajnem signalu ter jih povabili, da se v mislijo pridružijo trenutku tišine in spomina.

"Simbolni vklop predstavlja izraz hvaležnosti in spoštovanja do stanovskega kolega, ki je svoje delo opravljal predano, odgovorno in v službi pomoči ljudem," so še zapisali v zdravstvenem domu.

Reševalno vozilo trčilo v tovorno vozilo

Tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, se je zgodila minulo soboto v Mestinju. Nesrečo je povzročil voznik reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji, ko je med vožnjo iz smeri Mestinja proti Podplatu v desnem preglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom. Vozilo je prešlo na levo smerno vozišče, kjer je trčilo v tovorno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti.

Zaradi hudih poškodb je sopotnik umrl na kraju nesreče, voznika pa so s helikopterjem prepeljali v mariborski klinični center, kjer se zdravi zaradi hudih poškodb.

