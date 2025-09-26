Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Svojci pogrešajo 9-letno Mašo in 15-letno Klaro. Ste ju videli?

Pogrešani. | Foto Policija

Foto: Policija

Pogrešani sta 9-letna Maša Dervišević in 15-letna Klara Prevc iz Škofje Loke, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Klara Prevc je visoka okoli 165 centimetrov, suhe postave in ima črne skodrane lase. Oblečena je bila v črne hlače in oranžen pulover ter obuta v sive čevlje.

Maša Dervišević je visoka okoli 140 centimetrov, srednje postave in ima dolge svetle lase. Oblečena je bila v črne pajkice z rožnato črto ob strani in jakno v barvi mentola, modro-zelene barve z vzorcem belih kapljic.

Mladoletnici so nazadnje videli včeraj, 25. septembra, okoli 20.50 na glavni avtobusni postaji v Ljubljani.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o njiju, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, na telefon 04/502 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

