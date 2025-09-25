Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

25. 9. 2025,
20.20

Četrtek, 25. 9. 2025, 20.20

25 minut

Policija prosi za pomoč pri razjasnitvi prometne nesreče s pobegom

A. P. K.

slovenska policija | Policija prosi za pomoč pri razjasnitvi prometne nesreče v Mariboru. | Foto STA

Policija prosi za pomoč pri razjasnitvi prometne nesreče v Mariboru.

Foto: STA

Danes ob 12.40 uri se je v križišču Fochove in Beograjske ulice v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik srebrnega osebnega avtomobila znamke ford in kolesar. Policija naproša neznanega voznika osebnega vozila, da se zglasi na postaji prometne policije Maribor.

"Zaradi razjasnitev okoliščin prometne nesreče policisti naprošamo neznanega voznika osebnega avtomobila in morebitne priče prometne nesreče, da se zglasijo na postaji prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117, oziroma pokličejo na telefonsko številko 02/450-20-30 ali 113 oziroma na anonimno telefonsko številko 080-1200," so še pojasnili na Policijski upravi Maribor.

