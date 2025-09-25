Policija prosi za pomoč pri razjasnitvi prometne nesreče s pobegom

Danes ob 12.40 uri se je v križišču Fochove in Beograjske ulice v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik srebrnega osebnega avtomobila znamke ford in kolesar. Policija naproša neznanega voznika osebnega vozila, da se zglasi na postaji prometne policije Maribor.