Štajerska avtocesta je ponovno odprta na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal proti Zaloški cesti in Golovcu, poroča prometnoinformacijski center. Po podatkih policije je bil v nesreči, ki se je zgodila okoli 15. ure, samoudeležen voznik tovornega vozila, ki se je lažje poškodoval. Ker pa je iz rezervoarja iztekala nafta, so posredovali tudi gasilci.

Voznik tovornega vozila ni vozil po sredini voznega pasu in je trčil v odbojno ograjo, vozilo pa se je zalomilo, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Ker je iz rezervoarja vozila iztekala nafta, so na kraju posredovali gasilci, ki so preprečili iztekanje. Policisti vodijo prekrškovni postopek. Zaradi odpravljanja posledic prometne nesreče je bil na tem delu do 18. ure oviran promet, so še dodali.

Zaradi nesreče je na glavni cesti Ljubljana–Kočevje pri Turjaku polovična zapora.

Na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal proti Malencam spolzko vozišče ovira promet.

Na primorski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Vozila stojijo na voznem pasu.