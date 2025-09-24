Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
24. 9. 2025,
12.07

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
Karavanke prometno-informacijski center promet promet

Sreda, 24. 9. 2025, 12.07

7 minut

Predor Karavanke zaradi prometne nesreče zaprt v obe smeri

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Predor Karavanke | Foto STA

Foto: STA

Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče na avstrijski strani zaprt v obe smeri. Po informacijah Policijske uprave Kranj naj bi promet sprostili kmalu. Za osebna vozila je obvoz možen preko Ljubelja ali Korenskega sedla.

Prometnoinformacijski center je sicer sprva najavil, da bo zapora trajala dlje časa. Na policiji pa imajo drugačne informacije in zagotavljajo, da naj bi promet čez predor kmalu sprostili. Glede okoliščin prometne nesreče pa informacij nimajo, saj jih obravnava avstrijska policija.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je sicer nastal zastoj.

Nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Kakšno je trenutno stanje na cestah preverite spodaj.

Karavanke prometno-informacijski center promet promet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.