Predor Karavanke zaradi prometne nesreče zaprt v obe smeri

Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče na avstrijski strani zaprt v obe smeri. Po informacijah Policijske uprave Kranj naj bi promet sprostili kmalu. Za osebna vozila je obvoz možen preko Ljubelja ali Korenskega sedla.

Prometnoinformacijski center je sicer sprva najavil, da bo zapora trajala dlje časa. Na policiji pa imajo drugačne informacije in zagotavljajo, da naj bi promet čez predor kmalu sprostili. Glede okoliščin prometne nesreče pa informacij nimajo, saj jih obravnava avstrijska policija.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je sicer nastal zastoj.

Nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Kakšno je trenutno stanje na cestah preverite spodaj.