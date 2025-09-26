Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
26. 9. 2025,
10.03

Osveženo pred

46 minut

Novo mesto tovornjak policija

Petek, 26. 9. 2025, 10.03

46 minut

Tragična nesreča: 40-letnik umrl pri menjavi pnevmatike, nanj je padel tovornjak

Avtor:
R. K.

slovenska policija | Foto STA

Foto: STA

Novomeški policisti so v četrtek obravnavali tragično nesrečo, v kateri je tovornjak med menjavo pnevmatike padel na 40-letnega voznika.

Med vožnjo po dolenjski avtocesti je 46-letnemu vozniku tovornjaka počila sprednja desna pnevmatika, zaradi česar se je kilometer pred izvozom Dobruša vas ustavil na odstavnem pasu. O tem je obvestil drugega voznika tovornjaka, ki mu je priskočil na pomoč.

Pod tovorno vozilo sta postavila dvigalko in dvignila sprednji del vozila, zatem pa je 40-letni voznik splezal pod sprednji del vozila, da bi namestil še eno dvigalko. Že postavljena dvigalka je v tistem trenutku popustila, tovorno vozilo je padlo na tla in poškodovalo 40-letnika. Ta je zaradi hudih poškodb na kraju dogodka umrl. 

Policisti so skupaj s preiskovalnim sodnikom in državnim tožilcem opravili ogled kraja dogodka in pri tem tujo krivdo izključili, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. O dogodku bodo s poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo.

Promet je bil na tem delu avtoceste oviran do 17.30.

