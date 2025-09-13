Našli pogrešenega 78-letnika iz okolice Sežane

Policija je preklicala iskanje pogrešanega 78-letnik iz Sežane. Pogrešani je bil najden pri eni od kraških jam v okolici Kobjeglave, oddaljeni približno 1.500 metrov od njegovega doma. Moški je bil v slabem zdravstvenem stanju in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico, so sporočili s koprske policije.