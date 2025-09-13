Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., Sa. B.

Sobota,
13. 9. 2025,
15.53

Osveženo pred

36 minut

Našli pogrešenega 78-letnika iz okolice Sežane

slovenska policija | Foto STA

Foto: STA

Policija je preklicala iskanje pogrešanega 78-letnik iz Sežane. Pogrešani je bil najden pri eni od kraških jam v okolici Kobjeglave, oddaljeni približno 1.500 metrov od njegovega doma. Moški je bil v slabem zdravstvenem stanju in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico, so sporočili s koprske policije.

Danes je iskalna akcija potekala že tretji dan, v tem času pa so v iskalni akciji  sodelovali  policisti, aktiviran je bil policijski helikopter in policijski droni, vodniki reševalnih psov, gasilci in prostovoljni gasilci, gasilski dron, jamarji, potapljači, prostovoljci in svojci pogrešanega, so še sporočili koprski policisti.

