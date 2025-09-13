Sobota, 13. 9. 2025, 15.53
36 minut
Našli pogrešenega 78-letnika iz okolice Sežane
Policija je preklicala iskanje pogrešanega 78-letnik iz Sežane. Pogrešani je bil najden pri eni od kraških jam v okolici Kobjeglave, oddaljeni približno 1.500 metrov od njegovega doma. Moški je bil v slabem zdravstvenem stanju in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico, so sporočili s koprske policije.
Danes je iskalna akcija potekala že tretji dan, v tem času pa so v iskalni akciji sodelovali policisti, aktiviran je bil policijski helikopter in policijski droni, vodniki reševalnih psov, gasilci in prostovoljni gasilci, gasilski dron, jamarji, potapljači, prostovoljci in svojci pogrešanega, so še sporočili koprski policisti.