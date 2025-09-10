Reševalne službe neuspešne, iskalna akcija za pogrešano 84-letnico se nadaljuje

Od ponedeljka na območju Triglava iščejo pogrešano 84-letno Antonijo Uršulo Klopčič iz Britofa v občini Kranj. Obsežni iskalni akciji so se pridružili tudi radovljiški gorski reševalci. V torek so preiskali dobršen del doline Krme navzgor proti Triglavu in tudi del, ki vodi proti Radovni. Kljub vsem naporom reševalnih služb pogrešane niso našli.

Kranjske policiste so v ponedeljek proti večeru obvestili, da pogrešajo 84-letno Antonijo Uršulo Klopčič iz Britofa v občini Kranj. Visoka je okoli 165 centimetrov, je srednje postave in ima kratke sive lase. Pogrešana je v ponedeljek zjutraj skupaj s svojimi bližnjimi odšla iz Krme proti Triglavu. Po do zdaj znanih podatkih naj bi se na Kredarici udeležila Svete Maše in nato opoldne okoli 10. ure odšla s Kredarice nazaj proti Krmi.

Ker se svojci s pogrešano osebo v popoldanskem času v Krmi niso dobili, so zaprosili za pomoč. Pohodnica je v dobri kondiciji. Pot pozna in je izkušena planinka. Mobitela pa nima s seboj.

Pomagajo tudi radovljiški gorski reševalci

Stekla je reševalna akcija. Poleg policistov, policistov gorske policijske enote in posadke helikopterja Letalske policijske enote v iskalni akciji sodelujejo tudi gorski reševalci. Iskalni akciji so se pridružili tudi radovljiški gorski reševalci. Kot so sporočili, so se v torek zbrali v dolini Krme in preiskali dobršen del doline navzgor proti Triglavu ter tudi del proti Radovni. V temi so se vrnili nazaj v dolino do Kovinarske koče.

Kljub vsem naporom je bila iskalna akcija neuspešna, saj pogrešane 84-letnice niso našli.