Avtor:
Na. R.

Torek,
23. 9. 2025,
18.45

Torek, 23. 9. 2025, 18.45

42 minut

Izginila je 14-letna Hajdi

Avtor:
Na. R.

Hajdi Malkar, 14 let, pogrešana | Policisti vse od obvestila o izginotju izvajajo številne aktivnosti za izsleditev pogrešane, vendar je do tega trenutka še niso našli. | Foto PU Novo mesto

Policisti vse od obvestila o izginotju izvajajo številne aktivnosti za izsleditev pogrešane, vendar je do tega trenutka še niso našli.

Foto: PU Novo mesto

Svojci so policiji danes spročili, da pogrešajo 14-letno Hajdi Mlakar iz Brezja pri Novem mestu. Zadnjič so jo videli zjutraj, ko je v osnovno šolo pripeljala mlajšega brata, sama pa se pouka ni udeležila, temveč odšla neznano kam.

Hajdi Mlakar je vitke postave, visoka okoli 150 centimetrov in ima daljše lase.

Najverjetneje ima oblečene jeans hlače modre barve in jopico.

Pri policiji prosijo vse, ki so jo videli ali karkoli vedo o njenem izginotju, naj to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

