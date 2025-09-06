Svojci pogrešajo 23-letnico iz Radelj ob Dravi, ki živi v Ljubljani

Svojci pogrešajo 23-letno Niko Pušnik Hecl iz Radelj ob Dravi, ki biva na območju Ljubljane. Nazadnje so jo v prestolnici videli 4. septembra. Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, suhe postave, modro-zelenih oči, ima dolge rjave lase in nosi korekcijska očala. Nazadnje je bila oblečena v roza športne hlače in črno majico s kratkimi rokavi.