Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Sobota,
6. 9. 2025,
16.41

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
policija iskalna akcija pogrešani

Sobota, 6. 9. 2025, 16.41

53 minut

Svojci pogrešajo 23-letnico iz Radelj ob Dravi, ki živi v Ljubljani

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
pogrešana Nika Pušnik Hecl | Nika Pušnik Hecl iz Radelj ob Dravi. | Foto Policija

Nika Pušnik Hecl iz Radelj ob Dravi.

Foto: Policija

Svojci pogrešajo 23-letno Niko Pušnik Hecl iz Radelj ob Dravi, ki biva na območju Ljubljane. Nazadnje so jo v prestolnici videli 4. septembra. Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, suhe postave, modro-zelenih oči, ima dolge rjave lase in nosi korekcijska očala. Nazadnje je bila oblečena v roza športne hlače in črno majico s kratkimi rokavi.

Policisti ljubljanske policijske postaje prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali postajo Ljubljana Center na 01 475 60 00 ali pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.

policija iskalna akcija pogrešani
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.