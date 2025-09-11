Ste jo videli? Pogrešana Katarina potrebuje zdravniško pomoč.

Svojci pogrešajo 41-letno Katarino Berce iz Škofje Loke, ki so jo nazadnje videli danes okoli 11.30 na njenem naslovu. Visoka je okoli 160 centimetrov, suhe postave in ima kratke svetle lase. Oblečena je bila v rožnato majico s kratkimi rokavi, bež trenirko in svetle superge. Pogrešana potrebuje zdravniško pomoč, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kot so še zapisali, ima lahko trak v laseh. Mobilnega telefona nima pri sebi, nima niti osebnih dokumentov.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Škofja Loka na številko 04 502 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.