Sedem ključnih stvari o novem koronavirusu. Druga je še posebej pomembna. #video

Odgovarjamo na nekatera najpomembnejša vprašanja o novem koronavirusu: kakšni so simptomi, kako se prenaša, kakšna je inkubacijska doba, kdo je najbolj ogrožen in kako zdravimo obolele.

V Sloveniji imamo prva primera koronavirusa. Za njim je zbolel okoli 60 let star moški, ki se je pred dnevi prek Italije vrnil iz Maroka. Okuženi je slovenski državljan, ki je na zdravljenju na infekcijski kliniki v ljubljanskem kliničnem centru, njegovo stanje pa je stabilno.

1. Kakšni so simptomi?

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Pri približno 80 odstotkih okuženih bolezen poteka v lažji obliki, težji potek naj bi imelo okoli 20 odstotkov obolelih, je zapisano na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Okužbe z novim koronavirusom od preostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah.

2. Ne hodite k zdravniku, pokličite ga po telefonu

Potniki, ki ste se vrnili z območij, kjer je razširjen novi koronavirus, in po vrnitvi kažete simptome, ostanite doma in se izogibajte stika z drugimi ljudmi. Pokličite izbranega ali dežurnega zdravnika in mu povejte za svoje težave. Z zdravnikom se boste dogovorili za pregled oziroma dobili nasvet glede na vaše zdravstveno stanje. Seznam kontaktov, kjer je mogoče dobiti informacije, najdete na dnu članka.

Novi koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom. Foto: Getty Images

3. Kakšna je inkubacijska doba?

Točna inkubacijska doba, ko je posameznik že okužen z virusom, ne kaže pa še simptomov, še ni poznana, glede na preostale koronaviruse in preliminarne podatke pa je ocenjena na od dva do 12 dni, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno šest dni, so zapisali na NIJZ. Znan je sicer tudi primer iz Kitajske z inkubacijsko dobo 27 dni.

4. Kako se prenaša?

Novi koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (če smo na razdalji do 1,5 metra). Mogoče je, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še zanesljivo dokazano.

Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal po zraku (aerogeno), se svetujeta previdnost in zaščita pri posebej tveganih posegih v zdravstveni ustanovi (npr. ob bronhoskopiji, kjer nastaja kužni aerosol).

Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo na razdalji 1,5 metra) ne predstavlja tveganja. Trenutno ni dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom sars-cov-2 prenašala prek domačih živali, živine ali živil. Trenutno ni dokazov, da bi se lahko hišni ljubljenčki okužili s koronavirusom.

5. Kdo je najbolj ogrožen?

Z novim koronavirusom se lahko okužijo ljudje vseh starosti. Starejši ljudje in ljudje s kroničnimi boleznimi, kot so astma, sladkorna bolezen in srčne bolezni, so bolj podvrženi težji bolezni po okužbi.

Tudi natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po poročanju Kitajske se ocenjuje, da je smrtnost med dvema in štirimi odstotki. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Večje tveganje za okužbe in za težji potek bolezni imajo po ocenah strokovnjakov lahko tudi nosečnice.

6. Ali je smiselna uporaba zaščitnih mask?

V Sloveniji splošna uporaba zaščitne maske ni potrebna. Maske se premočijo in po določenem času ne nudijo več zaščite. Treba jih je nadomestiti z novimi. Zelo pomembno je, da so pravilno nameščene (pokrivajo nos in usta). Maske so smiselne znotraj zdravstvenih ustanov, kjer so zaposleni poučeni, kdaj je uporaba maske potrebna ter o njeni pravilni namestitvi, nošenju, snemanju in odstranjevanju. Zdravstveni delavci zaščitne maske nosijo v smiselnih okvirih in ne celoten delovni čas, priporočajo na NIJZ.

Uporaba zaščitne maske zaradi koronavirusa v Sloveniji ni potrebna. Foto: Getty Images

7. Kako zdravimo koronavirus?

Protivirusnega zdravila za nov koronavirus ni. V preizkušanju so protivirusna zdravila, vendar nobeno ni registrirano za zdravljenje koronavirusa. Zdravila, ki učinkujejo npr. na virus gripe ali virus herpesa, ne učinkujejo na koronaviruse.

Zdravljenje je simptomatsko – z zdravili se poskuša olajšati bolnikove težave in nadomestiti funkcijo organa, če ob okužbi ni zadostna, npr. ob hudi prizadetosti pljuč se bolnike mehanično predihava (umetna ventilacija), dodaja kisik, nadomešča tekočine ipd.

Cepivo ne obstaja.