Koronavirus v Sloveniji: v izolaciji tudi osebni zdravnik

V sredo zvečer smo prvo okužbo z novim koronavirusom zabeležili tudi v Sloveniji. "Bolnik je iz Maroka prek Italije prišel v Slovenijo, kjer je obiskal osebnega zdravnika. Ker je kazal znake bolezni novega koronavirusa, ga je zdravnik poslal na infekcijsko kliniko UKC Ljubljana. Tam so opravili testiranje, bris je bil pozitiven," je na večerni tiskovni konferenci povedal minister za zdravje Aleš Šabeder.

Bolnikovo stanje naj bi bilo dobro

Testiranje so opravili na ljubljanskem inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, bolnik pa se nahaja v izolacijski sobi na ljubljanski infekcijski kliniki. Neuradno gre za moškega, starega okoli 60 let. Po podatkih zdravnikov na infekcijski kliniki je njegovo stanje dobro, je za Odmeve na Televiziji Slovenija povedala Maja Sočan z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Preverjajo, s kom je bil bolnik v tem času v stiku

Kot je še pojasnila Sočanova, za zdaj še raziskujejo, kje točno bi lahko prišlo do okužbe, za zdaj pa kaže, da se je to zgodilo v Maroku. Z bolnikom se bodo pogovorili in ga vprašali, kje se je gibal, z njim se bodo pogovorili o njegovih visokorizičnih in ostalih kontaktih. Ker je od prihoda domov do obiska infekcijske klinike minilo nekaj dni, predvidevajo, da je bil v tem času v stiku tudi z drugimi osebami.

V izolaciji tudi njegov osebni zdravnik

Bolnik sicer svojega osebnega zdravnika ni poklical, kot to ob pojavu simptomov svetujejo zdravstveni delavci, ampak ga je obiskal v ambulanti. Kot je danes zjutraj poročal Radio Slovenija, je zato v izolaciji tudi njegov osebni zdravnik.

