Prvi primer novega koronavirusa tudi v Sloveniji

Premier Marjan Šarec je prek Twitterja sporočil, da so prvo okužbo z novim koronavirusom odkrili tudi v Sloveniji. Minister za zdravje Aleš Šabeder je v izjavi za javnost povedal, da so bolnika, ki je zbolel za novim koronavirusom, obravnavali na ljubljanski infekcijski kliniki. Bolnik je zdravnika kontaktiral po tem, ko je iz Maroka prek Italije pripotoval v Slovenijo. Pristojni domnevajo, da se je okužil v Maroku.

Do 18. ure pristojni niso potrdili prvega primera okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji. Do omenjene ure so opravili 352 testov, vsi pa so bili negativni. Premier Marjan Šarec, ki opravlja tekoče posle, je nato zvečer prek Twitterja sporočil, da so prvo okužbo z novim koronavirusom odkrili tudi v Sloveniji.

Pristojni domnevajo, da naj bi se bolnik okužil v Maroku

Minister za zdravje Aleš Šabeder je povedal, da so bili ob 20.44 obveščeni, da imamo v Sloveniji prvi pozitivni vzorec novega koronavirusa. "Bolnik je iz Maroka prek Italije prišel v Slovenijo, kjer je obiskal osebnega zdravnika. Ker je kazal znake bolezni novega koronavirusa, ga je zdravnik poslal na Infekcijsko kliniko UKC Ljubljana. Tam so opravili testiranje, vzorec je bil pozitiven," je povedal Šabeder in dodal, da se bolnik nahaja v izolacijski sobi na ljubljanski infekcijski kliniki.

Maja Sočan z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je dejala, da o primeru za zdaj ne morejo veliko povedati. "Raziskujemo, kje točno bi lahko prišlo do okužbe. Za zdaj kaže, da se je oseba okužila v Maroku. Z našim delovanjem smo začeli tako, kot predvidevajo protokoli. Izprašali ga bomo, kje se je gibal, pogovorili se bomo z njim o njegovih visokorizičnih in ostalih kontaktih," je povedala Sočanova.

Dodala je, da predvidevajo, da je bil bolnik z nekom še v stiku. "To je naše delo, da te osebe identificiramo in jim povemo, kaj je potrebno, da se okužba ne bo širila," je še dodala. Minister Šabeder na vprašanje, ali lahko pričakujemo sklic seje za nacionalno varnost, danes še ni mogel odgovoriti.

Novi koronavirus konec lanskega leta izbruhnil na Kitajskem

Koronavirus je izbruhnil konec lanskega leta v mestu Vuhan v kitajski provinci Hubej. Žarišče izbruha naj bi bila tržnica z ribami in živalmi, kjer se je virus razširil z živali na človeka. Nov koronavirus so poimenovali sars-cov-2, bolezen, ki jo virus povzroča, pa covid-19. Prva Slovenca, okužena s sars-cov-2, sta bila februarja potnika na ladji Diamond Princess, a sta bolezen po tedanjih zagotovilih pristojnih prebolela na Japonskem, poroča STA.