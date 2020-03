Bo Italija zaradi novega koronavirusa zaprla šole in univerze?

Po poročanju tujih tiskovnih agencij naj bi bila odločitev že sprejeta. Ukrep o zaprtju šol in univerz naj bi veljal do 15. marca. Kot je zatrdila italijanska šolska ministrica Lucia Azzolini, italijanska vlada pod vodstvom premierja Giuseppeja Conteja do zdaj glede tega še ni sprejela zaključkov. Po njenih besedah so za bolj poglobljeno preučitev vprašanja zaprosili poseben strokovni odbor, dokončna odločitev pa bo znana v prihodnjih urah, poroča STA.

V Italiji okuženih že več kot 2.500 ljudi, umrlo že 79 ljudi

Italija je med evropskimi državami v izbruhu novega koronavirusa najhuje prizadeta. Do torka zvečer so oblasti potrdile več kot 2.500 okužb, umrlo je že 79 ljudi. Najhuje je sicer na severu Italije, v deželah Lombardija, Benečija in Emilija – Romanja, kjer so šole že zaprte. Enajst občin v Lombardiji je že deset dni v karanteni.

V italijanskih deželah Lombardija, Benečija in Emilija – Romanja so šole in univerze že zaprte. Foto: Reuters

Deželne oblasti naj bi razmišljale o uvedbi tovrstnega ukrepa še za dve občini na območju Bergama. Tam živi okoli 25 tisoč prebivalcev, potrdili pa so že več sto primerov okužbe. Prvi primer izbruha novega koronavirusa so v Italiji konec februarja potrdili v pokrajini Lodi, a strokovnjaki domnevajo, da se je virus že prej začel po državi širiti že prej, najverjetneje že januarja, poroča STA.