Turčija: Grška policija streljala na prebežnike s pravimi naboji

Incident naj bi se zgodil na mejnem prehodu Pazarkule-Kastanies, kamor je od preteklega tedna prispelo več tisoč prebežnikov.

Grški policisti naj bi streljali na prebežnike, umrl najmanj en človek

23-letni Afganistanec je povedal, da so grške varnostne sile začele streljati, ker so jih nekateri ljudje obmetavali s kamni. Kot je dodal, je sam pomagal odvleči nekaj ranjenih do reševalnih vozil. Foto: Reuters 23-letni Afganistanec Mesut Elmaz je povedal, da so grške varnostne sile začele streljati, ker so jih nekateri ljudje obmetavali s kamni. Kot je dodal, je sam pomagal odvleči nekaj ranjenih do reševalnih vozil, ki so jih nato odpeljala stran, piše STA.

Guverner turškega obmejnega mesta Edirne je sporočil, da so vse žrtve moški, njihova identiteta pa za zdaj ni znana. Ubiti moški je bil po njegovih besedah ustreljen v prsi.

Po navedbah guvernerja je grška policija proti prebežnikom uporabila gumijaste in prave naboje, solzivec, šok ter dimne granate.

Turški notranji minister Süleyman Soylu je Grčijo že obtožil, da s streljanjem na pribežnike krši mednarodna pravila, poroča STA.

Grčija obtožila Turčijo, da širi lažne novice

Grška vlada je zanikala navedbe, da so varnostne sile na migrante streljale s pravimi naboji. "Odločno zanikam. Turčija ustvarja in širi lažne novice o naši državi," je zatrdil tiskovni predstavnik grške vlade Stelios Pecas. Potem ko je Turčija pretekli konec tedna sporočila, da ne bo več zadrževala beguncev in migrantov, se je na grško-turško mejo zgrnilo na tisoče prebežnikov, ki želijo v Evropo.