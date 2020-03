Grki samo s solzivcem težko zadržujejo tisoče migrantov #video

Na grško-turški meji je napeto. Grški varnostni organi so nekaj tisoč ljudi, ki so želeli vstopiti v Evropsko unijo, pregnali s solzivcem, migranti pa so na policiste metali kamenje in druge predmete.

Potem ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan odprl mejne prehode med Grčijo in Turčijo, se je na pot proti Evropski uniji podalo več tisoč ljudi. Turčija je namreč sporočila, da ne more več nadzirati množice ljudi, ki so v državo pobegnili pred vojno v Siriji. Za to potezo se je država odločila po tem, ko je bilo v Siriji v četrtek ubitih 33 turških vojakov.

Turčija je trenutno dom okoli 3,7 milijona beguncev, večinoma iz Sirije, pa tudi iz Afganistana in drugih držav, kar predstavlja okoli štiri odstotke celotnega prebivalstva Turčije. V zameno za več milijard evrov vreden dogovor z Evropsko unijo je Turčija te ljudi zadrževala, da niso odšli v EU.

Po podatkih turških oblasti naj bi proti Evropi odšlo skoraj 80 tisoč migrantov, a te ocene so po mnenju nekaterih mednarodnih organizacij pretirane. Grčija je sporočila, da je na meji ustavila okoli deset tisoč migrantov, poostrili pa naj bi tudi varovanje na meji.

Za mesec dni odložili sprejemanje prošenj za azil

Grški premier Kyriakos Mitsotakis je v nedeljo prav tako sporočil, da je Grčija za en mesec odložila sprejemanje prošenj za azil. "Meje Grčije so zunanje meje Evrope. Zaščitili jih bomo," je zapisal v objavi na Twitterju. Migrante je posvaril, naj ne poskušajo preiti meje, saj jih bodo ustavili.

Foto: Reuters

Grčija je v skladu s 3. odstavkom 78. člena pogodbe o delovanju EU za pomoč zaprosila tudi EU. Ta člen namreč govori o tem, da lahko Svet EU "v primeru izrednih razmer v eni ali več državah članicah zaradi nenadnega prihoda državljanov iz tretjih držav" na predlog Evropske komisije sprejme začasne ukrepe v korist članic, ki jih to zadeva, navaja STA.

Napeto na meji: nad migrante s solzivcem

Posnetki z grško-turške meje kažejo precej napeto ozračje ter spopade med grškimi varnostnimi silami in migranti. Kot poroča BBC, so grški mejni organi ljudi poskušali odbiti s solzivcem, ti pa so nad varnostne organe metali kamenje, kovinske palice in druge predmete.

V Grčijo tudi s čolni in čez reko

Številni migranti poskušajo v Grčijo vstopiti tudi s čolni. Kot je sporočila grška policija, je na Lesbos in druge grške otoke včeraj s sedmimi čolni prišlo okoli 500 migrantov. Domačini so ljudem želeli preprečiti, da bi se izkrcali s čolnov. Skupine ljudi so poskušale Grčijo doseči tudi s prečkanjem reke na vzhodu države.

Foto: Reuters

Tudi Slovenija je zaradi prihajajočega migrantskega vala napovedala dodatne ukrepe. Če bo prišlo do sprememb v migracijah, bo policija temu prilagodila svoje delo, so dejali na slovenski policiji.