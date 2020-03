Spet tisoči pred evropskimi vrati#video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turški predsednik Erdogan je uresničil grožnje in odprl meje proti Grčiji. Njegova napoved je takoj pognala na pot več tisoč ljudi, ki so pritisnili na grške mejne prehode v želji da čimprej pridejo v Evropsko unijo. Erdoganovo izsiljevanje je pogojeno z denarjem, ki ga Evropa namenja za begunske centre po Turčiji. Erdogan pa jih vsake toliko uporabi za dodaten pritisk, saj se evropske države močno bojijo ponovitve migrantskega vala iz leta 2015.

Na grško mejo je že nekaj ur po Erdoganovi odločitvi, da odpre mejne prehode med Grčijo in Turčijo, krenilo na tisoče ljudi. Grška policija in obmejni organi so množico sicer skušali zadržati tudi s solzivcem, vendar je na tisoče migrantov vseeno prešlo mejo, saj ta ni povsod dobro varovana.

V pripravljenosti tudi druge države na takoimenovani balkanski poti

Tudi Bolgarija, druga članica EU, na katero meji Turčija, je že v petek tako kot Grčija okrepila nadzor na meji s Turčijo. Ob tem je sporočila, da je pripravljena, da na mejo po potrebi pošlje tisoč vojakov.

Erdogan je o tem, da Turčija ne zdrži pritiska migrantov, po telefonu obvestil tudi madžarskega premierja Viktorja Orbana, je v petek zvečer sporočil urad madžarske vlade za medije. Orban je po pogovoru sklical srečanje z nekaterimi ministri, pristojnimi za varnost, ki so odločili, da mora Madžarska okrepiti nadzor svojih meja, še posebno pozornost pa posvetiti razvoju dogodkov na balkanski migrantski poti.

Južna soseda Madžarske, Srbija, pa je sporočila, da ne bo dopustila, da bi bila "parkirišče ali čakalnica za migrante". Srbski predsednik Aleksandar Vučić in zunanji minister Ivica Dačić sta v ločenih izjavah za javnost poudarila, da bo Srbija do migrantov pokazala solidarnost, spoštovanje, dobroto in gostoljubje, da pa bo obenem zaščitila svoje državne interese, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Tudi Slovenija je zaradi prihajajočega migrantskega vala napovedala dodatne ukrepe. Če bi prišlo do sprememb v migracijah, bo policija temu prilagodila svoje delo, so ob napovedi Turčije, da bodo migrantom na svojem ozemlju pustili potovati proti Evropi zagotovili na slovenski policiji.