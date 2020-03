Grška obalna straža nad migrante #video

Nekaterim migrantom se je kljub temu uspelo izkrcati na otoku Lezbos, vendar jih domačini niso sprejeli odprtih rok. Svoje nezadovoljstvo so izkazovali z vzkliki, naj gredo migranti tja, od koder so prišli. Dokaz, da domačinom prekipeva, pa je bil napad na tujega novinarja, s katerim so fizično obračunali.

V ponedeljek se je eden izmed čolnov migrantov prevrnil, zaradi utopitve je umrl otrok, ni znano, ali je bil v čolnu na posnetku. Prav tako je poškodbam gumijastih krogel podlegel 22-letni Sirijec.