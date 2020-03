Grška policija ponoči aretirala več deset prebežnikov #video

Grška policija je ponoči aretirala 45 migrantov, ki so v Grčijo nezakonito prišli iz Turčije. Več kot pet tisoč ljudem so ob tem preprečili vstop v državo. Grški premier Kiriakos Micotakis je danes ponovil, da Grčija nikomur ne bo dovolila, da bi nezakonito prečkal mejo.

"Grčije ni mogoče izsiljevati in se ne bo dovolila izsiljevati," je grški premier Kiriakos Micotakis danes povedal v pristaniškem mestu Aleksandropolis, kjer se je popoldne srečal z vodji evropskih institucij. Poudaril je še, da so meje Grčije tudi meje Evrope. Med tistimi, ki jih je ponoči aretirala grška policija, prevladujejo prebežniki iz Afganistana, Pakistana, Maroka in Bangladeša, poroča STA.

Erdogan prebežnikom sporočil, da so vrata v EU odprta

Potem ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan v soboto izjavil, da so iz Turčije vrata v EU za pribežnike odprta, so se številni prebežniki napotili proti turško-grški meji. Erdogan naj bi po mnenju opazovalcev želel okrepiti pritisk na zahodne države, da podprejo njegovo vojaško operacijo v Siriji.

Na grško-turški meji na vstop v Evropo čaka okoli 20 tisoč ljudi. Novinarka: Špela Plešnik. Video: Planet.

Ob Erdoganovih napovedih je Grčija na mejo s Turčijo napotila vojsko, da bi ljudem preprečila prečkanje grško-turške meje. Grška policija prebežnike zaustavlja tudi s solzivcem in zastraševalnimi bombami. Grški premier Micotakis je ob tem v nedeljo sporočil, da je država za mesec dni prekinila sprejemanje novih prošenj za azil, poroča STA.