Svetnik Slovenske skupnosti v Italiji ima koronavirus

V torek pozno zvečer je predsednik deželnega sveta Piero Mauro Zanin zaradi okužbe Gabrovca, ki je deželni svetnik in tajnik stranke Slovenska skupnost, po posvetovanju z deželnim guvernerjem, odbornikom za zdravje in civilno zaščito odpovedal današnje in jutrišnje zasedanje deželne skupščine, piše TDD Rai.

Kot piše medij, so Gabrovca včeraj zadržali na opazovanju in izolaciji na infektološkem oddelku bolnišnice na Katinari. Testirali so tudi njegove družinske člane, bližnje sodelavce in deželne svetnike ter druge, ki bi lahko bili včeraj v stiku z njim. Gabrovec je sicer za TDD Rai dejal, da se počuti dobro in da je sam zaprosil za izvid.

V Italiji umrlo že 79 ljudi

V Italiji je sicer eno od žarišč novega koronavirusa. Okuženih je več kot 2.260 okuženim, umrlo je 79 ljudi.

V Sloveniji doslej okužbe s koronavirusom še niso potrdili. Gabrovec sicer ni prvi Slovenec, ki je bil pozitiven na koronavirus. Na križarki Diamond Princess sta se okužila dva Slovenca, ki sta že v Sloveniji in zdrava, bolezen covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, se pri njima ni razvila.