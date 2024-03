Klakočar Zupančičeva na obisku v Furlaniji - Julijski krajini

Obisk, ki je bil namenjen seznanitvi z razmerami avtohtone slovenske narodne skupnosti v avtonomni deželi Furlaniji - Julijski krajini (FJK) in izražanju podpore Republike Slovenije pri uveljavljanju njihovih narodnostnih pravic v deželnem in državnem okviru, se je začel v Bazovici, kjer se je predsednica državnega zbora poklonila Bazoviškim junakom in se srečala s predsednikom Odbora za proslavo bazoviških junakov Milanom Pahorjem. Ob tem je poudarila, da smo v zadnjem času v Evropi priča porastu ekstremnih gibanj, zato je še toliko pomembneje, da se spominjamo in počastimo evropske vrednote svobode in sožitja.

Na srečanju z zastopstvom slovenske narodne skupnosti v Italijanski republiki se je predsednica državnega zbora uvodoma zahvalila predstavnikom skupnosti za njihovo predano delo. Poudarila je, da je "udeležba pripadnikov narodnih skupnosti v javnem življenju bistvenega pomena za vsako demokratično družbo". Kot je še dejala, si bo Slovenija tudi na parlamentarni ravni še naprej prizadevala za krepitev odprtega političnega dialoga z italijansko stranjo, ki vseskozi vključuje vse teme, ki so pomembne za naše rojake v Italiji. "Slovenija bo v stikih s predstavniki italijanske države še naprej nezmanjšano pozornost namenjala temam, ki vplivajo na proces sprave med narodoma in državama," je povedala.

Italiji se je zahvalila za pomoč

V pogovoru se je posebej zahvalila za solidarnost Slovencev v Italiji in za njihovo nesebično pomoč matični državi ob poplavah avgusta 2023, kar je, kot je dejala, še utrdilo občutek skupne pripadnosti in okrepilo vezi med Slovenijo in Slovenci v Italiji.

Dejala je tudi, da bo Slovenija italijansko stran še naprej opozarjala o uveljavitvi zaščitnega zakona in drugih določil, ki sodijo v ustavno-pravni in mednarodni okvir zaščite slovenske narodne skupnosti v Italiji. Prav tako bo Slovenija aktivno spremljala potek postopkov v zvezi z vrnitvijo Narodnega doma slovenski skupnosti.

V pogovoru so se sogovorniki dotaknili tudi projekta Evropska prestolnica kulture 2025 in se strinjali, da projekt ponuja obema narodnima skupnostma številne priložnosti za sinergije, skupne vsebine in povezovanje ter sodelovanje.

Srečala se je tudi s predsednikom deželnega sveta avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine

V popoldanskem delu programa se je predsednica državnega zbora sestala s predsednikom deželnega sveta avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Maurom Bordinom. Uvodoma sta izrazila zadovoljstvo s sodelovanjem med Slovenijo in deželo FJK ter se zavzela za nadaljevanje rednega dialoga na vseh ravneh.

Strinjala sta se, da državi zelo dobro sodelujeta tudi v okviru Skupnega odbora Slovenija – FJK pod sopredsedovanjem predsednika FJK in slovenske ministrice za zunanje zadeve. Izrazila sta tudi zadovoljstvo z nedavnim podpisom pisma o nameri o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Kras-Carso, ki bo ponudil možnost za večplastno sodelovanje občin na obeh straneh meje.

Dotaknila sta se tudi vprašanja zastopstva predstavnikov slovenske narodne skupnosti v deželnem svetu. Predsednica državnega zbora je ob tem izrazila pričakovanje, da se bo v medsebojnem dialogu našla sistemska rešitev za zastopstvo slovenske narodne skupnosti v deželnem svetu FJK. Predsednika sta sklenila, da bosta krepila dialog in o tej temi kakor tudi o ostalih izzivih, s katerimi se soočata narodni skupnosti in prebivalci na obeh straneh meje, spregovorila ob eni od naslednjih priložnosti.

Obisk se je nadaljeval s srečanjem s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, kjer so gospodarstveniki spregovorili o razvoju krajevnega gospodarstva in zaščiti interesov včlanjenih podjetij različnih sektorjev.

Obiskala je tudi šolo in si ogledala razstavo

Predsednica državnega zbora je obiskala tudi Večstopenjsko šolo Vladimir Bartol, kjer se je srečala z učenkami in učenci Osnovne šole Oton Župančič in Nižje srednje šole Sv. Ciril in Metod, ki ohranjata svojo družbeno-kulturno in jezikovno raznolikost, ki se odraža skozi zgodovinsko prisotnost slovenske narodne skupnosti na tem območju.

Ob obisku Narodnega doma si je predsednica državnega zbora z delegacijo ogledala razstavo z naslovom Slovenci v Italiji in se seznanila s postopki, potrebnimi za predajo Narodnega doma v posest in uporabo slovenski narodni skupnosti. Predsednica državnega zbora se je ob tej priložnosti seznanila tudi z delom Slovenskega razvojnega inštituta in obiskala Tržaško knjižno središče.

Na uredništvu Primorskega dnevnika se bo predsednica državnega zbora seznanila s številnimi vprašanji manjšinskega tiska, med drugim tudi z odprtimi vprašanji glede financiranja tiskanih medijev, namenjenih slovenskim bralcem. Obisk se bo zaključil s srečanjem predsednice državnega zbora s predstavniki Slovenske kmečke zveze, ki je pomemben steber slovenske narodne skupnosti v deželi FJK, saj povezuje slovenske kmete vzdolž celotne slovensko-italijanske meje.