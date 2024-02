Predsednica DZ razpisala volitve za člane Sodnega sveta

Vsaka tri leta državni zbor skladno z zakonom o sodnem svetu izvoli dva ali tri člane Sodnega sveta na predlog predsednika republike. Tri člane Sodnega sveta izvolijo še sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo.

Mandat člana Sodnega sveta, ki ga sicer sestavlja 11 članov, traja šest let. Pet članov izvoli na predlog predsednika republike državni zbor izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, šest članov izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo. Za člana iz vrst sodnikov je lahko izvoljen vsak sodnik, ki na dan volitev opravlja sodniško funkcijo.

Sodni svet je samostojen in neodvisen državni organ, ki skladno z zakonom varuje samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti ter skrbi za zagotavljanje kakovosti dela sodišč in sodnikov ter javnega ugleda sodstva. Tako med drugim državnemu zboru predlaga kandidate za imenovanje na mesto vrhovnega sodnika, imenuje in razrešuje skoraj vse predsednike in podpredsednike sodišč ter odloča o nezdružljivosti sodniške funkcije.