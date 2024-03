Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se je v Parizu udeležila dvodnevnega vrha predsednic parlamentov vseh celin, ki so v danes sprejeti deklaraciji izrazile neomajno podporo pravicam žensk in se zavzele za aktivno parlamentarno diplomacijo v zvezi s tem.

Udeleženke je danes sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron, so sporočili iz državnega zbora.

Na vrhu, ki je bil posvečen enakosti in enakopravnosti spolov v politiki ter spodbujanju in krepitvi ženskih vzornic, pa tudi izobraževanju o enakosti, zdravju in boju proti nasilju nad ženskami, so pripravili več okroglih miz.

V mnogih primerih zgolj sprejem zakonodaje ne zadostuje

Na okrogli mizi z naslovom Izobraževanje na področju enakosti, zdravja in boja proti nasilju nad ženskami so predsednice parlamentov predstavile izzive, s katerimi se soočajo ženske po svetu, kot so poroke deklic, neenakopraven dostop žensk in deklic do izobraževanja, diskriminacija ter nasilje v družini.

Klakočar Zupančičeva je na okrogli mizi o enakosti in enakopravnosti spolov v politiki ter spodbujanju krepitve ženskih vzornic ocenila, da se ženske v politiki še vedno srečujejo s številnimi ovirami, ki jih odvračajo od vstopa v politiko ali jim ga preprečujejo. Foto: Matic Prevc/STA

Strinjale so se, da v mnogih primerih zgolj sprejem zakonodaje, ki neposredno ali posredno ureja enakopraven položaj žensk, ne zadostuje. Zato so se zavzele za dosledno izvrševanje področne zakonodaje tako v urbanih kot ruralnih območjih.

Klakočar Zupančičeva ocenila, da se ženske v politiki še vedno srečujejo s številnimi ovirami

Zato je najprej treba ustvariti vključujoče politično okolje. "To vključuje zagotavljanje enakih možnosti za vse, hkrati pa odpravljanje ovir s spodbujanjem mentorstva in izobraževanja ter zagotavljanjem podpore ženskam pri političnih karierah," je poudarila. Po njeni oceni si je treba prizadevati tudi za preoblikovanje družbenega dojemanja žensk v politiki z uvedbo kampanj in pobud za ozaveščanje, ki zagovarjajo vrednote enakosti spolov ter poudarjajo pomen raznolikosti in vpletenosti v politični proces.

Pomembno vlogo pri tem ima po njenih besedah tudi vodstvo, bodisi žensko bodisi moško, ki mora spodbujati in podpirati politično udeležbo žensk. Spodbujati in dvigniti pa je treba tudi prepoznavnost vzornic ter priznati njihovo nepogrešljivo vlogo v politiki, je še dejala predsednica državnega zbora.