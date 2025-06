Vremenski kaos v Franciji: Po vročini nevihte terjale dve življenji #video

Francijo je po vročinskem valu – temperature so se v mnogih delih povzpele krepko nad 30 stopinj Celzija – že zajela dramatična sprememba. Pojavljale so se močne nevihte, vsaj dve osebi sta po poročanju lokalnih medijev umrli, med njima tudi 12-letni deček, vsaj 17 ljudi pa naj bi bilo poškodovanih.

V departmaju Tarn-et-Garonne na jugu Francije naj bi umrl 12-letni deček, potem ko je padlo drevo, medtem ko so se z družino poskušali rešiti, je v sredo poročala BFMTV, ki se sklicuje na reševalne službe.

V vasi na severozahodu Francije je voznik štirikolesnika umrl, potem ko je trčil v drevo, ki je padlo čez cesto, pa je poročala televizija Ici.

Sunki vetra so dosegli hitrost do 120 kilometrov na uro, zaradi česar so bila izdana opozorila o nevarnih vremenskih razmerah za 57 departmajev. Odzvale so se tudi oblasti in premier François Bayrou je prebivalce prizadetih območij pozval k izjemni previdnosti.

Zalilo je Pariz

V prestolnici je močno deževje povzročilo, da je voda med zasedanji zakonodajalcev vdrla v stavbo parlamenta, poroča BFMTV.

Veter na vrhu Eifflovega stolpa je dosegel hitrost 112 kilometrov na uro.

Močno deževje je poplavilo številne postaje podzemne železnice in povzročilo prometne težave v francoski prestolnici.

V samo 20 minutah se je temperatura v Parizu znižala za 11 stopinj Celzija.

Ni še konec

Napovedi niso rožnate, saj naj bi ob koncu tedna in v začetku prihodnjega Francijo znova zajele ekstremno visoke temperature, napovedujejo vremenoslovci.

Skoraj sto tisoč domov je bilo v četrtek še vedno brez elektrike, predvsem v osrednji Franciji, poročajo reševalne službe. "Drevesa blokirajo ceste, škoda je na infrastrukturi in domovih, priča smo poplavam in izpadom električne energije," dodajajo.