Močna nevihta prizadela Valencio: ulice zasute s plastmi toče #video

Močna nevihta je prizadela špansko regijo Valencia, spremenila ulice v reke in zasula avtomobile s plastmi toče. Gre za supercelično nevihto z ogromno dežja in toče. Promet na cesti je bil ohromljen, zamude so imeli tudi vlaki. Ljudje so pravočasno poiskali zatočišča in se zadržali na varnem.

Ulice v Valenci so se v četrtek spremenile v reke, zaradi ogromne količine toče pa je bilo videti, kot da bi bila pokrajina zasnežena. Toča je povzročila ogromno materialne škode, številni avtomobili so obtičali v večcentimetrskih nanosih ledu. V mestih Guadasséquies, Calles, Villar del Arzobispo in L'Aleria so bile plasti toče tako debele, da so v celoti prekrile ceste in vozila.

V intervenciji je sodelovalo okoli tisoč pripadnikov reševalnih služb, ki so aktivirali pomoč ljudem. Občinske oblasti so se odločile odpreti več začasnih zatočišč, kamor so se lahko zatekli brezdomci.

Državna meteorološka agencija AEMET je sporočila, da je šlo za ciklonsko supercelično nevihto, ki se hitro širi in premika proti jugovzhodu države.

V regiji so še vedno vidne posledice lanske katastrofe

Oktobra 2024 je Valencio prizadela uničujoča nevihta, ki je povzročila katastrofalne poplave in vzela 228 življenj. Je ena najsmrtonosnejših naravnih nesreč v zgodovini Španije. Številni prebivalci so še vedno razseljeni.