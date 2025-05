Medulin pod vodo, ponekod tudi toča v velikosti lešnikov

"Zaradi obilnih padavin so bili poplavljeni nekateri javni objekti in ulice, mogoče pa so tudi poškodbe zasebnih hiš in kleti," je Občina Medulin popoldne sporočila na družbenem omrežju Facebook.

Prebivalce so prosili, naj ne uporabljajo osebnih vozil, če to ni nujno, da interventnim službam omogočijo nemoteno delo ter preprečijo zastoje in morebitne poškodbe vozil zaradi hudourniških voda.

Na nekaterih območjih na jugu Istre je količina padavin po poročanju hrvaškega portala Istramet tudi za enkrat presegla mesečno povprečje padavin. Foto: Pixsell/Sasa Miljevic

Količina padavin presegla mesečno povprečje

Na nekaterih območjih na jugu Istre je količina padavin po poročanju hrvaškega portala Istramet tudi za enkrat presegla mesečno povprečje padavin. Večina dežja je po navedbah portala padla v približno 90 minutah. V Premanturi je padlo 120 milimetrov dežja, v Medulinu 75 milimetrov, v Pomerju pa 51 milimetrov.

Hrvaški hidrometeorološki zavod močnejše lokalne padavine in možnost neurij napoveduje tudi za sredo, ko bo za celotno jadransko obalo veljalo rumeno vremensko opozorilo.