Na Hrvaškem so v ponedeljek kazensko ovadili in priprli tako voznika osebnega avtomobila kot šoferja avtobusa, oba državljana Bosne in Hercegovine, ki sta bila v nedeljo vpletena v hudo prometno nesrečo na avtocesti vzhodno od Zagreba, je sporočila hrvaška policija. V nesreči sta umrla dva človeka, okoli 30 je bilo ranjenih, od tega več huje.