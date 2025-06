Agencija RS za okolje je za severovzhodni del države za nedeljo izdala oranžno opozorilo, ki nakazuje možnost nastanka krajevnih neurij. Za osrednji del, severozahod in jugovzhod Slovenije so medtem izdali rumeno opozorilo, ki svari pred lokalnimi močnejšimi nalivi, nevihtami in močnim vetrom. Na Primorskem večjih vremenskih posebnosti Arso medtem ne prićakuje.