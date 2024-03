Hči spregovorila o trplenju zaradi materine ljubezni z najstniškim Macronom

V intervjuju za Paris Match je Tiphaine Auzière, najmlajša od treh otrok francoske prve dame Brigitte Macron, spregovorila o svoji materi in očimu. Francoski predsednik Emmanuele Macron je namreč le šest let starejši od nje ter je mlajši od njenih dveh bratov in sester.

Macron je bil star 15 let, ko se je v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja zaljubil v svojo poročeno učiteljico dramske igre Brigitte Auzière, takrat staro 40 let, na šoli Catholic Providence. Tiphaineina starejša sestra Laurence je bila sošolka bodočega francoskega predsednika, Tiphaine pa je imela takrat komaj devet let.

"Takrat še ni bilo družbenih omrežij, a ljudje so vedeli vse"

Brigitte Macron se je leta 2006 ločila od nekdanjega moža Andréja-Louisa Auzièra, bankirja, in se leto kasneje poročila z Macronom. Takrat je bil mlad javni uslužbenec.

"Ločitev je boleča, a ko je nekaj posebnega, je še bolj boleča. Vem, da se je treba v takih trenutkih osredotočiti na tisto, kar je bistveno, in iti naprej ne glede na kritike," je dejala v intervjuju. "Napadi, obrekovanje, sodbe. Takrat še ni bilo družbenih omrežij, a bili smo v majhnem provincialnem mestu. Ljudje so vedeli vse," je nadaljevala.

Tiphaine Auzière je v intervjuju povedala tudi, da ne goji nobenih zamer do svoje matere ali očima zaradi njune razlike v starosti. "Razpad družine je lahko hkrati bolečina in priložnost. Združevanje družin lahko obogati. Imam oboževana mamo in očima," je povedala.

Brigitte Macron: Edina ovira so bili otroci

Novembra je 70-letna Brigitte Macron priznala, da je prav zaradi skrbi za svoje otroke za deset let odložila poroko s svojim nekdanjim učencem. "Edina ovira so bili moji otroci," je povedala za Paris Match.

"Vzela sem si čas, da jim ne bi uničila življenj. To je trajalo deset let. Lahko si mislite, kaj vse so morali slišati, ampak nisem želela zamuditi svojega življenja," je dejala Macronova.

Govorice o transspolnosti

Tiphaine Auzière se je obrnila tudi na trole družbenih omrežij, ki so leta 2022 trdili, da je njena mati trans ženska, ki ji je bilo ob rojstvu ime Jean-Michel. Macronova je zaradi objavljanja govoric skupaj s svojimi otroki in bratom tožila dve ženski, kazenska preiskava še vedno poteka.

"Ne čutim nobene bolečine, samo jezo zaradi napačnih informacij. Skrbi me za raven družbe, ko slišim, da po družbenih omrežjih kroži, da je moja mama moški.

O Macronu je hči Brigitte Macron povedala malo. "Morda je to vedno manj očitno, vendar se mi zdi moj očim velik humanist."