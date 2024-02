Joe Biden Emmanuela Macrona zamešal z mrtvim predsednikom #video

Biden se je na dogodku spominjal srečanja skupine G7, ki se ga je udeležil po začetku predsedniškega mandata leta 2021, poroča portal ameriškega časnika The Hill. Dejal je, da je bila ena prvih stvari, ki jih je rekel na srečanju, da se je Amerika vrnila. "Na izjavo se je odzval Mitterrand iz Nemčije," je dejal in to takoj popravil, rekoč, da je iz Francije.

"In Mitterrand iz Nemčije – mislim iz Francije – me je pogledal in vprašal, za kako dolgo sem se vrnil," je dejal. Bela hiša je kasneje objavila Bidnove izjave, pri tem pa prečrtala priimek Mitterrand in poleg napisala Macron.

Že od prevzema predsedniškega položaja leta 2021 se zdaj 81-letni Biden spopada s kritikami in dvomi, ali bi bil zaradi svoje starosti sposoben opravljati drugi mandat. Nekateri njegovi politični nasprotniki in volivci njegove pomote uporabljajo za argument, da zaradi starosti ni primeren za predsednika. Biden je najstarejši predsednik ZDA na položaju. Če bi bil novembra znova izvoljen, bi bil ob koncu drugega mandata star 87 let.

Tudi Trumpu se dogaja podobno

Tudi njegov tekmec, 77-letni republikanec Donald Trump, se je zaradi starosti spopadal s podobnimi kritikami, ko je svojo tekmico za republikanskega predsedniškega kandidata Nikki Haley zamešal z nekdanjo demokratsko predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi, ko je govoril o napadu na kongres 6. januarja 2021. Biden se je takrat iz njega norčeval na omrežju X z besedami, da se z Nikki Haley ne strinja o vsem, da pa se strinjata, da ni Nancy Pelosi.