Kandidata za predsednika Gibanja Svoboda sta Robert Golob in Urška Klakočar Zupančič, so sporočili po seji izvršnega odbora Gibanja Svoboda. Kongres, na katerem bodo volili predsednika ali predsednico, bo 20. septembra. Kasneje je Klakočar Zupančič sporočila, da bo kandidaturo umaknila. "Soglasje za kandidaturo za predsednico Svobode sem dala, to pa ne pomeni, da bom kandidirala," je ob tem povedala Urška Klakočar Zupančič.

Izvršni odbor stranke Gibanje Svoboda se je danes sestal na seji, na kateri so članice in člani obravnavali točke dnevnega reda, povezane s prihajajočim volilnim kongresom stranke.

Kongres bo 20. septembra v Kopru

Med drugim so oblikovali predlog kandidatne liste za voljene članice in člane Sveta stranke ter potrdili predlog dveh kandidatov za predsednika oziroma predsednico Gibanja Svoboda.

O tem bo odločal kongres, ki bo 20. septembra v Kopru. Kandidata sta Robert Golob in Urška Klakočar Zupančič. Izvršni odbor je razpravljal tudi o drugih aktualnih zadevah.

Klakočar Zupančič soglasje umaknila

Kasneje je Klakočar Zupančič sporočila, da bo kandidaturo umaknila. "Soglasje za kandidaturo za predsednico Svobode sem dala, to pa ne pomeni, da bom kandidirala," je ob tem povedala Urška Klakočar Zupančič.

To je, kot pravi, storila zato, da izrazi zahvalo vsem članicam in članom, ki so jo predlagali. Soglasje bo umaknila in tako na kongresu ne bo izzvala aktualnega predsednika Roberta Goloba, so za STA potrdili v njenem kabinetu.