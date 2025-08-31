Večina Slovencev si je v zadnjem letu privoščila dopust, skoraj četrtina pa ga je preskočila. Najpogosteje so ga preživljali v tujini, pri čemer Hrvaška ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija – predvsem Dalmacija, Istra in Kvarner. Če pogledamo podrobneje, se razlike pokažejo tudi med volivci strank. Pri največjih je dopust skoraj pravilo – privoščilo si ga je skoraj 80 odstotkov volivcev SDS, 78,1 odstotka volivcev Gibanja Svoboda in 79,1 odstotka volivcev Socialnih demokratov.

Med vsemi, ki so dopustovali v tujini, prevladuje Hrvaška – skupaj se je tja odpravilo 78,5 odstotka vseh, ki so dopustovali v tujini. Največ jih je izbralo Dalmacijo (35,6 odstotka), sledita Istra (24,4 odstotka) in Kvarner (18,5 odstotka). Med drugimi destinacijami izstopata še Italija (12,1 odstotka) in Grčija (6,4 odstotka).

Najpogostejše destinacije med volivci strank

Med volivci Gibanja Svoboda jih je v tujino odšlo 47,7 odstotka. Od vseh volivcev GS jih je 16,2 odstotka dopustovalo v Dalmaciji, 10,4 odstotka v Istri, 8,5 odstotka na Kvarnerju, 3,5 odstotka v Italiji in 5,3 odstotka v Grčiji. V Sloveniji jih je dopustovalo 14,8 odstotka. Med volivci SDS jih je v tujino odšlo 40,4 odstotka. Od vseh volivcev SDS jih je 14,6 odstotka dopustovalo v Dalmaciji, 10,5 odstotka v Istri, 6,0 odstotka na Kvarnerju, 4,9 odstotka v Italiji in 1,5 odstotka v Grčiji. V Sloveniji jih je dopustovalo 22,8 odstotka.

Med volivci Socialnih demokratov jih je v tujino odšlo 40,7 odstotka. Od vseh volivcev SD jih je 15,6 odstotka dopustovalo v Dalmaciji, 13,8 odstotka na Kvarnerju, devet odstotkov v Istri in 2,5 odstotka v Italiji. Med volivci Levice jih je v tujino odšlo 42,8 odstotka. Od vseh volivcev Levice jih je 13,2 odstotka dopustovalo na Kvarnerju, 10,7 odstotka v Dalmaciji, 8,9 odstotka v Istri, 4,9 odstotka v Italiji in trije odstotki v Grčiji. Med volivci Demokratov jih je v tujino odšlo 53 odstotkov. Od vseh volivcev te stranke jih je 25,3 odstotka dopustovalo v Dalmaciji, 16,3 odstotka v Istri, 10,7 odstotka v Italiji, 4,9 odstotka na Kvarnerju in 2,7 odstotka v Grčiji.

Plaža, pohodi ali kultura – slogi dopusta po strankah

Ko govorimo o aktivnostih, je pri Slovencih na prvem mestu morje – skoraj dve tretjini jih izbere plažo. Podoben vzorec se pokaže tudi pri največjih strankah. Plažo izbere 65,2 odstotka volivcev GS, 63,3 odstotka volivcev SDS in 62,6 odstotka volivcev SD. A pomemben del njihovega dopusta predstavlja tudi druženje s prijatelji in družino, ki ga kot ključno navaja skoraj polovica volivcev teh strank. Pri Levici sicer prav tako prevladuje plaža (64,5 odstotka), a hkrati med vsemi izstopajo po druženju – to je kot najpomembnejšo aktivnost izpostavilo 55,2 odstotka njihovih volivcev.

Dopust je priložnost za počitek – na plaži, v hribih ali ob raziskovanju kulturnih znamenitosti. Foto: LifeClass Portorož

Od manj kot 500 do skoraj tri tisoč evrov – razlike med volivci

Tudi denar za dopust razkriva zanimive vzorce. V povprečju Slovenci največ porabijo med 500 in 1.500 evri, a razlike se pokažejo med strankami. Pri SDS prevladuje razred od tisoč do 1.499 evrov, medtem ko se volivci GS in SD najpogosteje uvrščajo v razred od 500 do 999 evrov. Levica ima skoraj petino volivcev v razredu pod 500 evri. Pri NSi je ta delež še višji, 30,9 odstotka, pri upokojencih pa 32,0 odstotka. Na drugi strani izstopajo volivci SNS, kjer jih je največ v razredu od dva tisoč do 2.999 evrov (24,5 odstotka), ter volivci Stranke generacij z 22,0 odstotka v istem razredu.

Rezultati ankete tako potrjujejo, da dopust ni le vprašanje prostega časa, temveč tudi ogledalo socialnih in ekonomskih razlik. Te se v marsičem prekrivajo s politično pripadnostjo – od tega, kdo si dopusta sploh ne privošči, do tega, koliko in kam odhajajo tisti, ki si ga lahko.