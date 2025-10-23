Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

vesoljski teleskop James Webb nedeljska znanost vesolje

Izjemno odkritje v globinah vesolja: česa takega še nismo videli

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Zvezda ST6, v okolici katere so znanstveniki odkrili tako imenovane spektrografske zapise, ki potrjujejo prisotnost določenih organskih molekul. | Foto NASA/JPL-Caltech

Zvezda ST6, v okolici katere so znanstveniki odkrili tako imenovane spektrografske zapise, ki potrjujejo prisotnost določenih organskih molekul.

Foto: NASA/JPL-Caltech

Vesoljski teleskop James Webb je v oblaku ledu v drugi galaksiji prvič zaznal prisotnost organskih molekul, med drugim tudi ene, ki je človeštvo med pogledovanjem po globinah vesolja ni odkrilo še nikoli. Gre za molekule, ki so znane tudi kot tako imenovani gradniki življenja.

V oblaku prahu in ledu, ki obdaja mlado zvezdo ST6 v galaksiji, znani kot Veliki Magellanov oblak – gre za galaksijo, ki je najbližja naši Rimski cesti, oddaljena pa je približno 160 tisoč svetlobnih let –, je vesoljski teleskop James Webb zaznal sledi organskih molekul, kot so etanol, metanol, metilformat, etanal oziroma acetaldehid.

Gre za sploh prvo odkritje omenjenih molekul zunaj naše lastne galaksije, so v sporočilu za javnost zapisali v oddelku za astronomijo univerze v Marylandu v ZDA, ki je usmerjal raziskavo, pri kateri je glavno vlogo odigral instrument na vesoljskem teleskopu James Webb, ki zaznava srednji spekter infrardeče svetlobe (vir). 

Teleskop James Webb je naslednik Hubblovega teleskopa, preučuje pa nastanek vesolja vse do 200 milijonov let po velikem poku pred 13,8 milijarde let, kar je za 300 milijonov let več kot njegov predhodnik Hubble. Deloval naj bi od pet do deset let. | Foto: Guliverimage Teleskop James Webb je naslednik Hubblovega teleskopa, preučuje pa nastanek vesolja vse do 200 milijonov let po velikem poku pred 13,8 milijarde let, kar je za 300 milijonov let več kot njegov predhodnik Hubble. Deloval naj bi od pet do deset let. Foto: Guliverimage

Znanstveniki so zaznali tudi ocetno kislino, osrednjo sestavino kisa. Ta molekula se na radarju opazovalcev vesolja do zdaj sploh še ni pojavila oziroma nihče od njih nikoli še z gotovostjo ni trdil, da se je, so zapisali na univerzi v Marylandu. 

Nenavadne okoliščine odkritja

Organske molekule so znanstveniki sicer zaznali v okolju, kjer bi načeloma težko obstajale v taki obliki, saj je izpostavljeno močnemu ultravijoličnemu sevanju, so poudarili.

Ravno zato je odkritje organskih molekul, ki obkrožajo zvezdo ST6, še toliko pomembnejše, saj dokazuje, da se lahko tvorijo na veliko ekstremnejših območjih, kot je okolica našega Sonca, ki velja za organski kemiji razmeroma prijazno okolje – dokaza za to sta Zemlja in življenje na njej.

Po mnenju znanstvenikov zaznavanje organskih molekul v okolici mlade zvezde ST6 oziroma oblaku prahu in ledu, ki jo obdaja, vsebuje ključne namige, kako lahko tako imenovani gradniki življenja preživijo procese, kot je nastanek planetov. | Foto: Shutterstock Po mnenju znanstvenikov zaznavanje organskih molekul v okolici mlade zvezde ST6 oziroma oblaku prahu in ledu, ki jo obdaja, vsebuje ključne namige, kako lahko tako imenovani gradniki življenja preživijo procese, kot je nastanek planetov. Foto: Shutterstock

Ali v vesolju torej nismo sami?

Znanstveniki z univerze v Marylandu še opozarjajo, da odkritje organskih molekul v bližnji galaksiji še ne more biti dokaz, da v vesolju obstajajo tudi druga živa bitja. 

Odkritje je po njihovih navedbah veliko pomembnejše z vidika preučevanja tako imenovanih primitivnih vesoljskih okolij, kjer je geneza objektov, kot so zvezde ali planeti, še v začetnih stadijih in kjer za kemijske reakcije ni na voljo veliko težjih elementov. 

Po mnenju znanstvenikov zaznavanje organskih molekul v okolici mlade zvezde ST6 oziroma oblaku prahu in ledu, ki jo obdaja, vsebuje ključne namige, kako lahko tako imenovani gradniki življenja preživijo procese, kot je nastanek planetov, in na njih nato morda vplivajo na razvoj prvih življenjskih oblik. Poudarjajo sicer, da je za bolj konkretne sklepe potrebnih več raziskav in predvsem opazovanja mladih zvezd v bližnjih galaksijah. 

vesoljski teleskop James Webb nedeljska znanost vesolje
