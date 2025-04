Bovški občinski svet je na četrtkovi seji podprl predlog za oživitev Kanina, ki ga je svetnikom predstavil tuji investitor, družba CDC iz Bolzana s švicarskim partnerjem. Investitorji so pripravljeni v petih letih v kaninske naprave vložiti 105 milijonov evrov. Svetniki so sicer na seji tudi izrekli nezaupnico županu Valterju Mlekužu.

Načrte za Kanin sta svetnikom med drugim predstavila finančni direktor družbe Chain Drive Crane (CDC) Tim Rawlins in pravna svetovalka partnerjev Neda Mohorčič.

Tehnološko najmodernejša žičnica

CDC skupaj s švicarskim žičničarskim podjetjem Bartholet predlaga odprtje smučišča že v prihajajoči sezoni 2025/26 in postopno gradnjo nove krožne kabinske žičnice. V prvi fazi bi poleg smučišča odprli tudi obstoječo restavracijo, prihodnje leto pa bi začeli prvo fazo gradnje nove žičnice.

Zgradili naj bi "taksi žičnico", pri kateri kabino uporabnik pokliče s pritiskom na gumb in nato določi, na kateri postaji bo izstopil. Postajo, na kateri se potnik ne ustavi, kabina obvozi. Gre za najnovejšo tehnologijo na področju žičničarstva. Takšno žičnico so denimo postavili v švicarskem smučarskem središču Flims Laax.

Predstavniki podjetja so se pri švicarskem združenju žičničarskih tehničnih delavcev pozanimali, ali bi bilo možno za dostavo materiala in prevoz ljudi v primeru nezgod uporabljati obstoječo žičnico. Po zagotovilih združenja bi to lahko storili, če bi vanjo vložili od petsto tisoč do sedemsto tisoč evrov, niso pa tega še preverjali pri pristojnih slovenskih organih, so dodali potencialni investitorji.

Projekt za petletno obdobje

Novo žičnico bi nato gradili v štirih fazah. Vsaka bi trajala eno leto in po tem načrtu bi bila žičnica dograjena leta 2029. V tem letu bi glavno žičnico podaljšali tudi na italijansko stran do smučišča Nevejsko sedlo, s čimer bi nadomestili obstoječo sedežnico. Poleg tega načrtujejo kavarno pod Prestreljeniškim oknom. Leta 2030 bi kot zadnji del načrtovanih vlaganj na območju zgornje postaje žičnice zgradili hotel in medicinski center.

Občinski svet je imenoval komisijo štirih svetnikov, ki se bodo v nadaljevanju dogovarjali z investitorji. Ti v najkrajšem možnem času od občine oziroma države pričakujejo predloge o načinu za sodelovanje. Odprti so za vse možnosti, od javno-zasebnega partnerstva do gradnje krožne kabinske žičnice, ki jo financira država, kot tudi za v celoti lastno financiranje projekta.

Podpora tudi iz italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina

Potencialni investitorji so se od 6. marca, ko so se v Bovcu ožjemu krogu občini predstavili prvič, do sinoči sestali še z direktorjema smučišč Nevejsko sedlo in Trbiž ter v ponedeljek še s predsedstvom italijanske dežele Furlanija-Julijska krajina. Vsi načrte podpirajo, predsednik dežele Massimiliano Fedriga je na bovško občino poslal tudi pismo s podporo projektu.

Občinski svet je v ločeni točki obravnaval tudi spremembo občinskega odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin. S tem je prevzel nalogo nadzornega sveta družbe, ki je od novembra 2023 zaradi odstopov članov neoperativen. Trenutni v. d. direktorice Manueli Božič Badalič 30. aprila poteče mandat in brez nadzornega sveta ne bi bilo mogoče objaviti razpisa za novega direktorja.

Občina Bovec sicer še ni pripravila napovedanega razpisa za iskanje projektanta za krožno kabinsko žičnico, prav tako pa od pristojnih ministrstev še ni prejela pisma o nameri, da jo bo država gradila.

Mlekuž odločno proti

Seja občinskega sveta je postregla tudi s politično zaostritvijo v občini, saj so svetniki na predlog Liste za Posočje izglasovali nezaupnico županu in pobudo za posvetovalni referendum o nezaupnici županu Mlekužu. Ta zavrača odstop s položaja.