Potem ko je nekdanji smučarski as Bojan Križaj skupaj z vodstvom smučišča Jahorina pretekli teden predstavnikom bovške občine znova predstavil projekt revitalizacije smučarskega centra Kanin, je občina danes sporočila, da predstavljeni projekt zanjo ni sprejemljiv. Križaj namreč tudi tokrat ni predstavil vlagatelja v projekt.

Župan Bovca Valter Mlekuž je skupaj s predstavniki komisije občinskega sveta za Kanin in nekaterimi svetniki pretekli četrtek sprejel Križaja, ki je z ekipo občinskemu svetu že septembra predstavil projekt, a se nato na poziv občinskega sveta, naj v 14 dneh poda konkretne predloge z definiranim finančnim načrtom in dinamiko izvajanja investicije, ni odzval.

Tudi na tokratnem srečanju, na katerem sta Križaja spremljala direktor Smučarskega centra Jahorina Dejan Ljevnaić in tehnični direktor Predrag Milanović, so po navedbah občine pripravili tako tehnično kot finančno predstavitev, niso pa predstavili glavnega vlagatelja za izvedbo projekta, zato tudi niso imeli pripravljene dinamike financiranja projekta, kot sta pričakovala občina in občinski svet.

"Občina Bovec in komisija občinskega sveta Občine Bovec za Kanin zato ugotavljata, da tako predstavljen projekt revitalizacije smučarskega centra Kanin Bojana Križaja z ekipo brez vlagatelja ni sprejemljiva, zato z njimi v tej fazi zaključujejo pogovore," je občina zapisala v današnjem sporočilu.

Dodala je, da začenja postopke za pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo smučarskega centra Kanin in se bo za dosego cilja še naprej dogovarjala z resornimi ministrstvi in posledično vsemi potencialnimi vlagatelji.

Kanin že leto dni zaprt

Smučišče Kanin je zaprto od lanske jeseni, saj krožna kabinska žičnica nima uporabnega dovoljenja, za novo pa občina kot lastnica nima denarja.

Država je septembra letos občini ponudila, da ob prenosu lastništva v celoti investira v kabinsko žičnico na Kanin, medtem ko naj občina za zgornji del smučišča poišče zasebnega vlagatelja. Občinski svet je še isti mesec pozval k natančnejšim pojasnilom.

Kot so danes povedali na občini, teh pojasnil še niso dobili. Na podrobnejša pojasnila, kakšna so pričakovanja države glede zemljišč, po navedbah občine čaka tudi drugi zainteresirani zasebni vlagatelj, konzorcij z lastnikoma bovških hotelov Kanin in Soča ter proizvajalcem žičniških naprav Leitner.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida