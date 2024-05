Italijanski pokrajini Videm in Pordenone prizadele poplave

Italijanski deželi Furlanija-Julijska krajina (FJK) in Benečija so danes ponoči prizadela huda neurja in močni nalivi, ki so povzročili poplave v več občinah v pokrajinah Videm in Pordenone. V Lombardiji so o poplavah poročali že v noči na četrtek. V pokrajini Como pogrešajo moškega, ki ga je odnesla voda.