Vlada za sanacijo poplav predvideva 2,3 milijarde evrov

Vlada je na današnji seji sprejela sanacijski program za odpravo posledic poplav. Za sanacijo po avgustovski ujmi v petih letih predvideva 2,3 milijarde evrov, od tega letos 360 milijonov evrov. Ob tem je s sklepom določila še 17 objektov za odstranitev in nadomestitev, skupaj pa jih je okoli 300.

Vlada je z ministrstev za finance, kmetijstvo, kohezijo in za zdravje ter s finančne uprave na ministrstvo za okolje prerazporedila pravice porabe v višini nekaj manj kot 46 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena za obvezno javno službo za avtobusni in železniški promet, med drugim tudi za subvencionirani prevoz dijakov, študentov in upokojencev.

Na ministrstvo za okolje je vlada razporedila še sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 2,9 milijona evrov. Namenjena bodo kritju stroškov z odpadki in onesnaženo zemljino po lanskih poplavah. Vlada je ob tem potrdila sporazum o doniranju sredstev za pomoč pri odpravi posledic poplav, po katerem je Švica Sloveniji donirala okoli 200.000 evrov.