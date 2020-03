Preverite, ali ste bili v stiku z okuženim, in se javite pristojnim #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za prenos bolezni je potreben tesnejši stik z bolnikom, zato je verjetnost, da bi se okužili bolniki in njihovi spremljevalci na ljubljanski urgenci, zelo majhna. Podobno tudi na letalu, pravijo na NIJZ. Foto: Getty Images

V Sloveniji so potrdili še drugi primer okužbe z novim koronavirusom. Drugi okuženi je bil v stiku s prvim okuženim, ki pa je imel še veliko drugih stikov. NIJZ poziva vse, ki so bili v stiku z njim, na primer na poletu do Benetk ali na ljubljanski urgenci, da se javijo.

Kaj je danes o dogajanju povedal minister Aleš Šabeder? Video: Planet TV

Kot je povedala Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je okuženi priletel na letališče Marco Polo v Benetkah 29. februarja ob 16.25 z letom ATR 938. Takrat je že imel bolezenske znake, ki jih je pripisal nedavni poškodbi v Maroku.

Vse državljane, ki so bili na tem poletu, pozivajo, da opazujejo svoje zdravstveno stanje in v primeru vročine, kašlja ali težav z dihanjem po telefonu pokličejo svojega izbranega zdravnika.

Iz Benetk s prevoznikom

Gospod je nato iz Benetk v Ljubljano prišel s prevoznikom GoOpti, skupaj s potnikom in voznikom. Vsi, ki so bili v vozilu, se bodo pogovorili z epidemiologom in bodo glede na presojeno tveganje dobili potrebna navodila, je sporočila Pirnatova.

Ste bili 29. februarja zvečer na urgenci?

29. februarja ob 20. uri je gospod zaradi poškodbe obiskal urgenco v Ljubljani, kjer so ga obravnavali in napotili v domačo oskrbo. Urgenco je zapustil ob približno 21.30. Ko je bil na urgenci, se je slabo počutil, vendar je to pripisal poškodbi.

Vse bolnike in njihove spremljevalce, ki so bili takrat na ljubljanski urgenci, zato prosijo, da pokličejo epidemiologa NIJZ na telefonsko številko 031 619 118. Pokličejo lahko vsak dan med 9. in 17. uro.

Vsem, ki so bili na urgenci v tem času, bodo svetovali glede nadaljnjih ukrepov.

Obiskal zdravstveni dom na Viču

V sredo je nato zaradi zdravstvenih težav obiskal zdravnika v enoti Zdravstvenega doma Ljubljana Vič - Rudnik, ki ga je skladno s protokolom ob sumu na okužbo z novim koronavirusom napotil na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, so zapisali na NIJZ.

Epidemiolog NIJZ je v stiku z zdravstvenimi delavci in izvajajo vse potrebne ukrepe. Zdravstveno osebje je seznanjeno s primerom in je že prejelo ustrezna navodila. Zdravstveno osebje opravlja svoje delo, pri katerem ni možnosti prenosov okužbe, so še sporočili z NIJZ.

"Majhna možnost okužbe"

Za prenos bolezni je sicer potreben tesnejši stik z bolnikom, zato je verjetnost, da bi se okužili bolniki in njihovi spremljevalci v zdravstvenih ustanovah, ki jih je obiskal oboleli, zelo majhna. Podobno tudi na letalu. Tako kot za vse preostale, ki so bili takrat na urgenci, odvzem brisov ni smiseln, dokler so zdravi in nimajo bolezenskih znakov, še pravijo na NIJZ.

Do 12. ure so sicer opravili 376 testov, dva od teh sta bila pozitivna.

Foto: NIJZ