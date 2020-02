Tako se lahko obvarujete pred novim koronavirusom

Na Kitajskem je novi koronavirus do zdaj zahteval že več kot 2.400 življenj, okuženih pa je skoraj 80 tisoč ljudi. O več kot sto obolelih pa v zadnjih dneh poročajo tudi iz Italije. Največ primerov je v deželah Lombardija in Benečija, nekaj tudi drugje po Italiji.

Pri preprečevanju okužbe z virusom, ki so ga poimenovali SARS-CoV-2, je tako, kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbo dihal, priporočljivo upoštevati vsakodnevne zaščitne ukrepe, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,

ne dotikamo se oči, nosu in ust,

v primeru, da zbolimo, ostanemo doma,

upoštevamo pravila higiene kašlja,

redno si umivamo roke z milom in vodo,

v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože,

glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna,

v času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Bolj podvrženi so ljudje s kroničnimi boleznimi

Ob tem je NIJZ dodal, da se lahko s koronavirusom okužijo ljudje vseh starosti. Starejši ljudje in ljudje s kroničnimi boleznimi, kot so astma, sladkorna bolezen in srčne bolezni, so bolj podvrženi težji bolezni po okužbi. Svetovna zdravstvena organizacija ljudem vseh starosti svetuje, naj se držijo najbolj pomembnih ukrepov, ki zmanjšajo možnost okužbe. Med temi sta predvsem higiena rok in izogibanje vidno obolelim osebam, če so videti vročični, kašljajo, smrkajo, kihajo, piše STA. Do danes ni priporočeno nobeno posebno zdravilo za preprečevanje ali zdravljenje novega koronavirusa.

Foto: NIJZ

Foto: NIJZ