V Benetkah odpovedali znameniti karneval #foto

V sosednji Italiji želijo zajeziti širjenje koronavirusa, zaradi katerega sta do sedaj umrla že dva človeka. Enajst mest na severu je v karanteni, znameniti beneški festival pa so odpovedali. Zaradi situacije pri sosedih pa nadzor na meji zahteva tudi predsednik SDS Janez Janša. A premier Marjan Šarec miri, da je panika odveč in da ima Slovenija pripravljene načrte za primer epidemije.

V Italiji so zabeležili že več kot sto obolelih za novim koronavirusom, ki je v Evropo prišel iz Kitajske. Največ posameznikov, ki so bili na testiranju pozitivni, je v Lombardiji, nekaj pa tudi v Benečiji. Zaradi tega je italijanska vlada včeraj zvečer za enajst mest razglasila karanteno. Ljudje ne smejo v mesta in iz njih, razen s posebnim dovoljenjem.

Salvini poziva k zaprtju meja

Vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini je danes celo pozval k vzpostavitvi nadzora na mejah znotraj schengna, tudi na slovensko-italijanski meji. A je italijanski minister za zdravje Roberto Speranza to zavrnil in dejal, da želijo okužbo, koliko je le to mogoče, okužbo omejiti znotraj določenega območja.

Janša zahteva sklic sveta na nacionalno varnost

Panika pred širjenjem koronavirusa pa se širi tudi v Sloveniji. Predsednik SDS Janez Janša je na Twitterju vlado pozval, naj skliče Svet za nacionalno varnost. Kot je zapisal, pričakuje ustanovitev nacionalnega kriznega štaba, vključitev vseh, ki v njem lahko pomagajo, ter učinkovit nadzor na kritičnih vstopnih točkah v Slovenijo.

Šarec miri: Slovenija ima načrte

Na Twitterju se je včeraj odzval tudi predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec. Kot je zapisal, se pristojni dnevno usklajujejo o tej temi. "Obstajajo tudi načrti v primeru širšega obsega bolezni. Situacijo je treba jemati resno, a brez politizacije in ustvarjanja panike," miri Šarec.

Slovencem v Italiji svetujejo previdnost pri vračanju domov Foto: Melanie Likar Z ministrstva za zunanje zadeve pa so sporočili, da slovenskim državljankam in državljanom, ki se nahajajo v Italiji, svetujejo previdnost pri vračanju domov. "Vsem, ki nameravate oditi v Italijo, svetujemo, da zaradi spreminjajoče se situacije preverite stanje ukrepov v ciljni destinaciji. Razmere in ukrepi za zajezitev virusa se hitro spreminjajo, zato svetujemo, da pred potovanjem preverite zadnje stanje z gostitelji, potovalno agencijo oziroma hoteli," so dodali. Dodali so da je konzularna služba MZZ, veleposlaništvo RS v Rimu in Generalni konzulat RS v Trstu so v stikih z italijanskimi oblastmi in redno spremljajo situacijo. V kolikor bi želeli preveriti informacije pri njih, so dosegljivi na: VP Rim: sloembassy.rome@gov.si, telefon: (+) 39 335 80 64 552 GK Trst: sloconsulate.trieste@gov.si, telefon: (+) 39 040 30 78 55 Zunanje ministrstvo bo glede na sprejete ukrepe v sosednjih državah še naprej ažurno seznanjalo slovensko javnost preko spletnih strani in družabnih omrežij @MZZRS.

Italija že beleži manjši turistični obisk

V Italiji se sicer zadnje tedne soočajo s precejšnjim upadom tujih turistov, zlasti iz Kitajske. Kitajske oblasti so namreč, da bi ustavile širjenje koronavirusa, ustavile potovanja svojih turističnih skupin v tujino. V italijanskem združenju hotelirjev Federalberghi so tako že opozorili, da bi lahko zaradi odpovedi rezervacij in letov izgubili več milijard evrov. Pri tem izpostavljajo Benetke, ki so jih novembra prizadele poplave, število turistov pa je, v primerjavi z letom prej, upadlo za okoli 30 odstotkov.

Beneški karneval odpovedan

V Benetkah pa so danes odpovedali tudi znameniti beneški karneval, ki ga vsako leto obišče več sto tisoč ljudi. Predsednik italijanske dežele Benečija Luca Zaia je ob tem dejal, da morajo sprejeti skrajne ukrepe. Še včeraj so sicer mestne oblasti zatrjevale, da Benetke niso v karanteni in da bo karneval potekal nemoteno.

V Benečiji se je število okuženih s koronavirusom medtem povzpelo na 25. Med njimi sta tudi dva starejša človeka, ki sta v bolnišnici v Benetkah. V Italiji je sicer število okuženih z novim koronavirusom preseglo sto, pa piše STA.