Mesta na severu Italije v karanteni: šole so zaprte, ulice prazne #foto #video

V italijanskih deželah Benečija in Lombardija so do danes zabeležili že 79 obolelih za novim koronavirusom iz Kitajske. Da bi zajezili širjenje virusa, zaradi katerega sta v sosednji državi umrla že dva človeka, je italijanska vlada sprejela stroge ukrepe.

Več mest v Benečiji in Lobardiji na severu države je v izolaciji. Oblasti so okoli 50 tisoč prebivalcev v enajstih mestih na severu države naročile, naj ostanejo doma in ne zapuščajo mesta.

Šole so zaprte, prireditve odpovedane

Italijanski predsednik vlade Giuseppe Conte je v soboto zvečer sporočil, da je prepovedano zapustiti območja, s katerih so poročali o obolelih, razen v primeru posebnega dovoljenja. Prav tako bodo do nadaljnjega zaprte vse šole, odpovedane so športne prireditve, pustni karnevali in druge prireditve. Za red bo skrbela policija, če pa bo potrebno, bo na pomoč priskočila tudi vojska, poročajo mediji.

Vstop in izstop iz mesta nista dovoljena

"Na območjih, ki veljajo za žarišča, niti vstop niti izstop ne bosta dovoljena brez posebnega dovoljenja," je dejal Conte. "Želimo omejiti okužbo koliko je le mogoče znotraj določenega območja," pa je po pisanju STA izjavil minister za zdravje Roberto Speranza. Zaradi koronavirusa so v italijanski deželi Furlaniji-Julijski krajini, ki meji na Slovenijo, v soboto popoldne razglasili izredne razmere.

V Italiji zabeležili dve smrtni žrtvi

Italijanske oblasti se bojijo, da je je virus, ki se je v Evropo razširil iz Kitajske, že prenesel na področja izven Benečije in Lobardije. V Italiji so do zdaj potrdili dve smrti, ki sta povezani z virusom. V petek je na območju Padove umrl 78-letni mošk, ki je bil pred tem že deset dni v bolnišnici zaradi nepovezane bolezni. V soboto pa so italijanski mediji poročali, da je umrla 70-letna ženska v Lombardiji v kraju Codogno. Našli so jo mrtvo na njenem domu, testi pa so pokazali, da je okužena.

Večerjal s prijateljem, ki se je vrnil iz Kitajske in okužil druge

Za vse nove okužbe v Italiji je značilno, da so posredno ali neposredno povezane z 38-letnim moškim iz kraja Codogno pri Milanu, ki se je okužil, potem ko je v začetku meseca večerjal s prijateljem, ki se je vrnil s Kitajske. V bolnišnici v kraju Codogno, kjer je od srede na intenzivnem oddelku, je okuženih tudi pet zdravnikov in medicinskih sester ter nekaj bolnikov. Prebivalci mesta so povečini ostali doma, ulice so prazne.

