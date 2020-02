Zadnje dni lanskega leta so v kitajskem mestu Wuhan zaznali prve primere novega koronavirusa. Dober mesec dni pozneje so našteli že več kot tisoč smrtnih žrtev in več kot 42 tisoč obolelih, skoraj vsi primeri so iz Kitajske. O obolelih sicer poročajo tudi iz številnih držav po svetu. Cepivo za virus naj bi bilo po najbolj optimističnih napovedih pripravljeno septembra, bolj verjetno pa do konca leta.

Tovarne zaprte, več deset milijonov delavcev "na dopustu"

Da bi ustavile širjenje virusa, so kitajske oblasti v številnih večmilijonskih mestih razglasile karanteno, ponekod so ustavili tudi javni prevoz. V provinci Hubei, kjer leži mesto Wuhan, več deset milijonov delavcev ostaja na "prisilnem dopustu", številne tovarne so zaprte, prometne povezave med mesti pa so onemogočene.

Delo so zaustavili tudi v tovarnah vozil Volkswagen in Toyota. To seveda vpliva tudi na že tako opešano kitajsko gospodarstvo. Kitajska centralna banka je ravno zaradi tega prejšnji teden bankam že pomagala s 156 milijardami evrov.

V provinci Hubei so številne tovarne zaradi strahu pred širjenjem virusa zaprle svoja vrata. Več deset milijonov delavcev je tako po kitajskem novem letu ostalo na "dopustu". Foto: Reuters

Odpovedali več deset tisoč letalskih povezav s Kitajsko

Strah pred virusom in ukrepi Kitajske se že kažejo tudi v turizmu. Da bi ustavili širjenje virusa, so namreč kitajske oblasti skupinam prepovedale potovanja v tujino, posameznikom pa priporočile, da odhod v tujino preložijo. Mednarodne letalske družbe so odpovedale več deset tisoč letov v celinski del države in iz njega, piše britanski Guardian.

Rastoči kitajski trg je vse bolj pomemben za svetovni turizem. V letu 2018 je po svetu potovalo okoli 150 milijonov turistov iz Kitajske. Izračunov, koliko škode bi lahko virus povzročil svetovnemu turizmu, še ni. Po pričakovanjih pa bodo najbolj prizadete Tajska, Japonska in druge bližnje destinacije.

Turistični šok za Tajsko

Med državami v tamkajšnji regiji je najbolj prizadeta Tajska, ki je močno odvisna od kitajskih turistov. V lanskem letu je Tajsko obiskalo 11 milijonov Kitajcev, letos naj bi jih bilo dva milijona manj.

Foto: Reuters

Turistični vodiči na Phuketu opozarjajo, da je minuli teden brez dela ostalo okoli tri tisoč kitajsko govorečih vodičev, ki zaradi tega potrebujejo finančno pomoč. Nekaterim prodajalcem na otoku se je prodaja zaradi upada turistov znižala za okoli 70 odstotkov. Številni so bili prisiljeni odpustiti zaposlene.

Velik udarec za Italijo

Upada kitajskih turistov se bojijo tudi v sosednji Italiji, najbolj priljubljeni destinaciji Kitajcev v Evropi. Leta 2019 je našo zahodno sosedo obiskalo 3,5 milijona Kitajcev. V italijanskem združenju hotelirjev Federalberghi so po pisanju Guardiana opozorili, da bi lahko zaradi odpovedi rezervacij in letov izgubili več milijard evrov. Pri tem omenjajo Benetke, ki so jih novembra prizadele poplave, število turistov pa je v primerjavi z letom prej upadlo za okoli 30 odstotkov.

Benetke so novembra prizadele poplave, zdaj pa bi lahko število turistov zmanjšal še strah pred koronavirusom. Foto: Reuters

"Če bo koronavirus od potovanj odvrnil tudi Američane, bi to pomenilo težave za Italijo. Zaradi dolgotrajne krize bi lahko škoda nanesla 4,5 milijarde evrov," je opozoril Bernabò Bocca, predsednik omenjenega hotelirskega združenja. Ta udarec bi lahko sicer močno prizadel že tako šibko italijansko gospodarstvo.