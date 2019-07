950 evrov: turista ne bosta kmalu pozabila kave v Benetkah

Benetke vsako leto obišče okoli 30 milijonov ljudi. Vse večja gneča in vse bolj nesprejemljivo obnašanje turistov sta velik trn v peti domačinov, zato so lokalne oblasti med drugim uvedle tudi vstopnino za dnevne obiskovalce, ki znaša do 10 evrov na dan.

Benetke vsako leto obišče okoli 30 milijonov ljudi. Vse večja gneča in vse bolj nesprejemljivo obnašanje turistov sta velik trn v peti domačinov, zato so lokalne oblasti med drugim uvedle tudi vstopnino za dnevne obiskovalce, ki znaša do 10 evrov na dan. Foto: Getty Images

Beneška policija je poskrbela, da si bo nemški par dobro zapomnil obisk Benetk. Mladima turistoma z nahrbtniki so namreč zaradi kuhanja kave na stopnicah ob znamenitem mostu Rialto naložili skupno 950 evrov kazni in ju nagnali iz mesta

Turista, stara 32 in 35 let, sta se odločila, da si na prenosnem kuhalniku pripravita kavo kar zraven ene največjih beneških znamenitosti. Očitno se nista zavedala, da so Benetke sprejele zakonodajo, ki določa številne kršitve javnega reda in miru, vključno s pikniki ob določenih znamenitostih in sprehajanjem brez majic na javnih krajih.

Ko so tako mimoidoči obiskovalca iz Berlina opazili, kako si ob vznožju mosta Rialto - najstarejšega od štirih mostov, ki segajo čez Canal Grande - pripravljata kavo, so nemudoma poklicali može v modrem.

Beneški župan Luigi Brugnaro je policistom prikimal: "Benetke je treba spoštovati in nevljudni ljudje, ki prihajajo sem in počnejo, kar se jim zljubi, to morajo razumeti. Zahvaljujoč lokalnim policistom bodo sankcionirani in odstranjeni."