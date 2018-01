Benetke: 1.100 evrov za tri zrezke in ocvrte ribe

Foto: Pixabay

Skupina Japoncev, ki študirajo na univerzi v Bologni, je policiji naznanila gostilno v Benetkah, ki jim je za tri zrezke, krožnik ocvrtih rib in mineralno vodo zaračunala vrtoglavih 1.100 evrov, poroča britanski časopis Daily Telegraph. Dodaja, da je šlo za Osterio da Luca, lokal, ki je dobrih pet minut hoje oddaljen od Trga svetega Marka.

Mimogrede, Osteria da Luca ima na TripAdvisorju katastrofalno oceno, kar 83 odstotkov uporabnikov jo je označilo za grozno. "Sramota za Italijo," je na TripAdvisorju zapisal eden od uporabnikov. "Umazan pribor, neužitna hrana," se je pridušal drugi in dodal, da cene, ki jih lokal oglašuje, ob računu ne držijo več.

"To je le zadnji v vrsti podobnih primerov," je ob ceni, ki so jo morali plačati Japonci, za portal Venezia Today dejal Marco Gasparinetti, predstavnik skupine 25. april. Gre za civilno iniciativo, ki se zavzema za zaščito Benetk in beneške lagune pred uničujočimi učinki množičnega turizma.

Kot je povedal Gasparinetti, se je podobno zgodilo še trem dekletom, ki so bila del iste skupine študentov. Ta so v Trattorii Casanova, še enem lokalu v bližini Trga svetega Marka, za tri krožnike testenin plačala 350 evrov, isti lokal pa se je v središču pozornosti znašel že lansko jesen, ko se je ogorčeni britanski turist zaradi visokega računa pritožil kar županu Benetk Luigiju Brugnaru. Ta je izjavil, da ni šlo za nobeno prevaro, ampak so bili turisti preprosto skopuhi.

Gasparinetti s civilno iniciativo 25. april medtem opozarja, da bi se lahko v prihodnjih dneh podobni incidenti zgodili še večkrat. Kmalu se bo namreč začel sloviti beneški pustni karneval, ko bo mesto nabito polno turistov, marsikateri gostinec pa bo skušal iz njih iztisniti čim več. "Kdorkoli ogrozi dobro ime Benetk, škodi vsem Benečanom," je poudaril Gasparinetti.