"Eden prvih ukrepov, ki jih lahko za preprečitev okužbe z novim koronavirusom vsak sprejme sam, je prenehanje dotikanja lastnega obraza. Virusi se namreč pogosto širijo takrat, ko se z umazanimi rokami dotikamo svojih ust, nosu, oči," je, kot je razvidno na zgornjem posnetku, med tiskovno konferenco v okrožju Santa Clara v Kaliforniji, ki je potekala 29. februarja po odkritju drugega primera okužbe s koronavirusom v ZDA, opozorila zdravnica Sara Cody.

Zgornji videoposnetek, ki bi sicer najverjetneje hitro utonil v pozabo, je viralen postal v četrtek, ko je med ogledom nekdo opazil, da Codyjeva ne upošteva lastnega nasveta o nedotikanju obraza. Med govorom si je namreč dvakrat obliznila prst, da bi lažje obrnila stran v svojih zapiskih.

Še v enem zelo podobnem videoposnetku nastopa članica predstavniškega doma ZDA Alexandria Ocasio-Cortez, ki je med televizijskim prispevkom o pomembnosti umivanja rok in pazljivosti pri dotikanju lastnega obraza v dveh minutah in pol to storila kar enajstkrat: