Mariborčan s koronavirusom je zaposlen v UKC #video

V Sloveniji imamo do zdaj že šest potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom. Prvi primer koronavirusa v Mariboru je bil potrjen včeraj popoldne. 32-letnik je v bolnišnici v izolaciji, gre za zaposlenega v UKC Maribor, so sporočili iz mariborskega kliničnega centra. Več informacij o primeru bo znanih pozneje.

Zaposlen naj bi bil na enoti intenzivne terapije

32-letni Mariborčan je po poročanju Večera v nasprotju s prvim okuženim spoštoval predvideni protokol in poklical osebnega zdravnika, ki ga je napotil na vstopno točko. Tam so mu vzeli bris, nato pa so ga sprejeli v bolnišnici, kjer je zdaj v izolaciji.

Danes so iz UKC Maribor sporočili, da je oboleli zaposlen pri njih. Po neuradnih informacijah Večera so v UKC Maribor ukrepe sprejeli na oddelku za intenzivno nego in kirurgijo, testirajo tudi zaposlene. Okuženi naj bi bil zaposlen na enoti intenzivne terapije, ki sodi pod oddelek za anestezijo, okužil pa naj bi se na smučanju v Italiji.

Prvi okuženi je 60-letnik iz Ljubljane

Prvi primer so v sredo zvečer potrdili pri 60-letniku iz Ljubljane, ki se je prek Italije vrnil iz Maroka. Bolnik ostaja na zdravljenju v ljubljanskem kliničnem centru, njegovo stanje pa je stabilno. Ker je imel oboleli simptome že ob pristanku letala, nato pa je zaradi poškodbe obiskal še ljubljansko urgenco, pristojni ljudi, ki so bili takrat tam, pozivajo, naj stopijo v stik z njimi. Podrobnejše podatke najdete v članku spodaj.

Ne hodite k zdravniku, pokličite ga po telefonu! Potniki, ki ste se vrnili z območij, kjer je razširjen novi koronavirus, in po vrnitvi kažete simptome, ostanite doma in se izogibajte stikom z drugimi ljudmi. Ne hodite k zdravniku! Pokličite izbranega ali dežurnega zdravnika in mu povejte za svoje težave. Z zdravnikom se boste dogovorili za pregled oziroma dobili nasvet glede na svoje zdravstveno stanje. Seznam kontaktov, kjer je mogoče dobiti informacije, najdete na dnu članka.

Drugi in tretji oboleli sta bila v stiku z okuženim

S prvim bolnikom je bilo v stiku 19 sopotnikov, od tega 16 Slovencev in trije državljani Hrvaške. Vsi sopotniki so bili seznanjeni z ukrepi, odvzeli so jim brise. Po zadnjih podatkih sta se z novim koronavirusom okužila še dva človeka: en sopotnik in oseba, ki je bila v tesnem stiku z okuženim 60-letnikom.

Par se je okužil na potovanju po Italiji

Zvečer so v Sloveniji potrdili še četrti in peti primer, ki pa nista povezana s prvimi tremi primeri okužb. Šlo naj bi za par. Okužila naj bi se na potovanju po Italiji, njuno stanje pa je stabilno, oba sta ravnala po protokolih.