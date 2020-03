Zadnji pogovori z ministrskimi kandidati, Janša bi listo lahko vložil zvečer

Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec in prvak NSi Matej Tonin sta pojasnila, da liste kandidatov za ministre iz vrst SDS še nista videla. Predvidoma bi jo lahko vložili že danes zvečer, a bodo še pred vložitvijo imeli pogovore s kandidati za ministre, sta pojasnila. Tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič vložitev kandidatne liste za ministrske položaje pričakuje do večera.

Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je povedala, da popolne liste ministrov iz vrst SDS še ni videla, seznam pa naj bi po njenih besedah še izpopolnjevali. "Danes naj bi bila lista dokončna. Do konca dneva tudi nekako pričakujemo, da jo vložijo v postopke," je ob robu posveta o finančnem položaju slovenskih občin dejala Pivčeva. Pred tem se bodo predstavniki koalicijskih strank sestali s kandidati za ministre. Nato naj bi kandidate potrdili in seznam tudi vložili v državni zbor, je pojasnila predsednica DeSUS.

Zorčič vložitev liste kandidatov za ministre pričakuje danes zvečer

Prvak NSi Matej Tonin vložitev liste kandidatov za ministre po poročanju STA pričakuje danes ali pa v začetku prihodnjega tedna. Dodal je, da "še ne gori voda". Formalno sicer s kandidati SDS še ni seznanjen. Novi predsednik državnega zbora Igor Zorčič vložitev liste ministrskih kandidatov pričakuje danes zvečer. Nadaljujejo se namreč še zadnji pogovori s kandidati, in sicer tako na ravni strank kot tudi z mandatarjem Janezom Janšo, je ob robu kolegija državnega zbora povedal Zorčič.

Novi predsednik državnega zbora Igor Zorčič vložitev liste ministrskih kandidatov pričakuje danes zvečer. Foto: STA

Tonin in Pivčeva sta poudarila, da se v njunih strankah intenzivno pripravljajo na prevzem ministrskih resorjev. V NSi so že oblikovali celotne ekipe, izbrali so tudi že državne sekretarje. "Pripravljam se na zaslišanje, predvsem pa zdaj pospešeno oblikujem ekipo," je pojasnil Tonin, ki imen državnih sekretarjev danes ni želel razkriti. Tudi Pivčeva si želi, da bi nova vlada čim prej začela delati. Med najpomembnejšimi nalogami nove vlade je navedla iskanje vodje urada za demografijo.

Pivčeva: Ključno je, da je bil Zorčič potrjen za predsednika parlamenta

V četrtek je strankam nove koalicije že uspelo s kadrovsko potezo imenovanja predsednika državnega zbora. Dosedanji vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič je bil na tajnem glasovanju izvoljen z 48 glasovi za in 29 proti. Zorčiča je na mesto predsednika parlamenta v skladu s koalicijsko pogodbo predlagalo 48 poslancev nove koalicije SDS, SMC, NSi in DeSUS. Še pred glasovanjem so mu podporo izrekli tudi poslanci SNS in poslanca obeh manjšin. Glasovanje sicer te napovedane podpore ne odraža.

Pivčeva pravi, da se z izidi glasovanja ne obremenjuje. "Ključno je, da je potrjen in da se čim prej začne delo," je povedala. Tonin je poudaril, da je NSi zagotovila sedem glasov, kot so obljubili. Na vprašanje, ali manjkajoči glasovi kažejo razpoke v novi koaliciji, je prvak NSi odgovoril, da tega ne vidi tako. Spomnil je tudi, da je bil tudi prvak SD Dejan Židan na mesto predsednika državnega zbora izvoljen s tesno večino.

Poslanska skupina SMC ostala brez vodje

Tudi vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je menil, da glasovanje o prvem med poslanci še ne kaže na težave v novi koaliciji. "Ne bi rad špekuliral. Težave so navadno vedno vsebinske, pri deljenju denarja in pri obljubah, da se bo vse rešilo," je dejal ob robu posveta. Han je sicer glede na obljubljeno podporo pričakoval več glasov.

Ob imenovanju Zorčiča pa je brez vodje ostala poslanska skupina SMC. O novi vodji bo odločal predsednik SMC Zdravko Počivalšek, odločitev pa bo znana predvidoma v ponedeljek, je za STA pojasnil Zorčič. Janša na vprašanja medijev ob robu posveta ni odgovarjal, predsednik SMC Počivalšek pa se posveta ni udeležil.