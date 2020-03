Janša o koronavirusu: Panika ne koristi, ljudje morajo imeti točne informacije

Predsednik SDS in predsednik vlade Janez Janša je danes poudaril, da panika ob novem koronavirusu ne koristi nikomur. Po njegovih besedah je panike manj, če imajo ljudje natančne informacije in odgovore na vprašanja. V stiku je bil tudi že z ministrom Alešem Šabedrom, ki se v Bruslju mudi na drugem izrednem sestanku ministrov EU za zdravje.

"Pred nami je skupen realen problem, ki ga je treba resno vzeti," je Janša pozval na odprtju posveta o finančnem položaju občin. Ocenil je še, da smo virus v Sloveniji odkrili pozno, saj da "manj ljudi testiraš, kasneje boš ugotovil, da je kaj narobe", piše STA.

V Sloveniji je za zdaj šest potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom. Prvi primer so potrdili v sredo zvečer, opravljenih pa je bilo več kot 430 testiranj.

Minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Šabeder je Janši iz Bruslja med drugim sporočil, da so razmere po državah specifične in da za celotno EU ni možno izdati enotnih smernic. Nekatere stvari pa so, po njegovih besedah, jasne, saj se ve, katere skupine so najbolj ogrožene. Tako je posebej treba paziti na starejše, ki so bolj ogrožena skupina, in zdravstvene ustanove. Ministrstvo za delo je sicer danes predlagalo popolno prepoved obiskov v domovih za starejše, piše STA.

Janša ob tem tudi upa, da se bo iz blagovnih rezerv sprostilo dovolj zaščitnih sredstev, da bi jih lahko preventivno razdelili. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je še pred prvo potrjeno okužbo z novim koronavirusom v Sloveniji sprostila blagovne rezerve, da zdravstveni delavci ne bi ostali brez zaščitne opreme, še piše STA.

Odgovorne so tudi civilne zaščite po občinah

Predsednik SDS je ponovno spomnil, da so odgovorne tudi civilne zaščite po občinah. "Država nima nobenega drugega instrumenta za nevarnost te kategorije," je opozoril. Nujnost aktiviranja civilne zaščite je Janša sicer izpostavil že pred dobrim tednom. Kot je takrat dejal, ima civilna zaščita predvidene ukrepe za take primere, verjame tudi, da ima popolnjeno kadrovsko sestavo, piše STA.

"Situacija se bo obvladala, ne vemo pa, kakšna bo cena"

Dobra novica po njegovi oceni je, da se izbruh umirja na svojem izvoru, podobno je bilo tudi ob ptičji gripi in drugih epidemijah ter pandemijah. Meni, da se bo situacija obvladala, ne vemo pa še, kakšna bo cena. "Bo pa toliko manjša, čim bolj bomo nujne stvari naredili pravočasno in temeljito," je po poročanju STA pozval Janša.

Janša je sicer že v četrtek zvečer na Twitterju zapisal, da bi vlada morala nemudoma zavarovati in omejiti gibanje v zdravstvenih ustanovah, domovih za ostarele in drugih najbolj ranljivih točkah. Prav tako bi, po njegovih navedbah, vlada morala centralizirati testiranje, sprejem in oskrbo obolelih na enem zavarovanem mestu ter vzpostaviti ustrezno logistiko, še piše STA.