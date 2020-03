Ministrstvo: Nemudoma uvedite popolno prepoved obiskov v domovih za starejše #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji in zaradi varovanja zdravja stanovalcev je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti danes vsem izvajalcem predlagalo, da nemudoma sprejmejo ukrep popolne prepovedi obiskov v domovih za starejše.

V Sloveniji imamo do zdaj že šest potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom. Okuženi so trije moški, ki so se vrnili iz Maroka, par, ki je bil pred kratkim na potovanju v Italiji, in 32-letnik, ki je zaposlen v mariborskem kliničnem centru.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom že 26. februarja pozvalo vse izvajalce institucionalnega varstva starejših, da začnejo izvajati programe preprečevanja in obvladovanja širjenja kapljičnih okužb zaradi zaznanih okužb z novim koronavirusom v sosednjih državah, so zapisali na spletni strani ministrstva.

Starejši so precej bolj ogroženi od drugih

Populacija starejših, ki biva v domovih, je zaradi pridruženih osnovnih obolenj še toliko bolj življenjsko ogrožena v primeru okužbe z novim virusom, so dodali.

"Zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji in zaradi varovanja zdravja stanovalcev smo danes vsem izvajalcem predlagali, da nemudoma sprejmejo ukrep popolne prepovedi obiskov v domovih za starejše. Ustrezno ukrepanje je primarna skrb, naloga in obveza vseh izvajalcev storitev za starejše s ciljem zaščite zdravja uporabnikov storitev," so ob tem zapisali na ministrstvu.

Najbolj ogroženi starejši in bolni

Novi koronavirus – podobno kot gripa in preostala virusna obolenja – močneje prizadene starejše in posameznike, ki imajo zaradi drugih bolezenskih stanj že oslabljen imunski sistem. Na podlagi podatkov kitajskih oblasti so najbolj ogroženi posamezniki nad osemdesetim letom starosti. Najbolje jo bodo glede na statistiko odnesli oboleli v svojih tridesetih letih ali mlajši.

Starostna skupina Verjetnost za smrt v odstotkih 80+ 14,8 % 70–79 8,0 % 60–69 3,6 % 50–59 1,3 % 40–49 0,4 % 30–39 0,2 % 20–29 0,2 % 10–19 0,2 % 0–9 0,0 %

Je pa virus lahko nevaren za bolnike, ki imajo srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen, visok krvni pritisk ali bolezni dihal. Med umrlimi prav tako nekoliko izstopajo moški, vendar bi bilo lahko tveganje za osemdesetletnike na Kitajskem precej drugačno kot za tiste v Evropi. Precej je odvisno tudi od razvitosti zdravstva v določeni državi.